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К зиме готовятся курорты
Кадиша НЫГМЕТ
Среди ее почетных гостей оказались послы Южной Кореи и Латвии в Казахстане Чо Енг Чон и Юрийс Погребнякс. Именно им выпала честь перерезать ленточку, ознаменовав открытие 12-й международной выставки туризма. А с приветственным словом к участникам и посетителям Astana Leisure 2015 обратился директор департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Тимур Дуйсенгалиев.
– Туризм – одна из немногих отраслей экономики, в которой показатели развития не снижаются в зависимости от времени года, – сказал он. – Мир становится глобальным, логистика улучшается, конкуренция растет. Поэтому, думаю, что следующее поколение получит еще большие возможности, путь в любую точку мира значительно сократится по времени и станет доступным всем слоям населения.
Пока же незабываемый отдых на горнолыжных курортах и солнечных пляжах в зимнее время года казахстанцам предложили 65 компаний из 25 стран. Наиболее активны туроператоры Индонезии, Турции, Таиланда и Доминиканской Республики. Серьезно к сезону подготовился и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, оригинально презентовавший на выставке туристский потенциал северной столицы России.
Стоит отметить, что помимо двенадцати региональных управлений туризма и департамента индустрии туризма МИР РК в выставке принимали также участие и ведущие операторы на внутреннем рынке страны.
Горячими темами Astana Leisure 2015 стали вопросы, касающиеся авиасообщения и развития внутреннего туризма. С рекламными кампаниями приехали в Казахстан международные партнеры из Беларуси, Венгрии, Грузии, Индии, Люксембурга, Сингапура, Словении и Японии.

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