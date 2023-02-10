Кабананга подписал контракт с КПЛ и вернулся в Казахстан

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33-летний нападающий Жуниор Кабананга перешел в клуб КПЛ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Конголезец уже присоединился к ФК "Мактаарал" из Атакента, который проводит УТС в Анталье.

Отмечается, что контракт футболистом уже подписан. С сегодняшнего дня, 10 февраля, он начнет тренироваться с командой Константина Горовенко.

Кабананга является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную ДР Конго.

"Мактаарал" занял восьмое место в КПЛ-2022, напомнил портал.