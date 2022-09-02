Фото: ДП Алматы
Происшествия
Кабель на 50 млн тенге украли у Казахтелекома в Алматы

Многомиллионную кражу кабеля раскрыли полицейские города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам представителя компании, в течение трех лет на территории города крали кабельную продукцию. Ущерб превысил более 50 миллионов тенге.

Как установлено следствием, совершили кражи в несколько этапов 14 сотрудников одного из предприятий коммуникации. Они осуждены.

Зная расположение кабелей, схем и охраны сигнализации, злоумышленники с декабря 2021 года по конец января 2022 года занимались хищениями.

«Считаю своим гражданским долгом поставить в известность руководство полиции Алматы о профессиональных и человеческих качествах сотрудников полиции УП Турксибского района, а именно следователя майора полиции Ануара Шарипова, оперуполномоченного капитана полиции Жасулана Асылханова и заместителя начальника УП Турксибского района по следствию подполковника полиции Айдарбека Керимбекова. Благодаря их профессионализму расследование уголовного дела, возбужденного по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», завершилось. Виновные понесли заслуженное наказание. Искренне желаем, чтобы среди ваших подчиненных было как можно больше таких сотрудников», – уточнил в своем благодарственном письме полномочный представитель председателя правления АО «Казахтелеком» Ш. Раздыков.

Популярное

Все
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Послание Президента: взгляд со стороны
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Слушающее и слышащее государство
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Биолаборатории: мифы и реальность
Эффективность использования народных денег порож­дала много вопросов
От мельницы до музея – один век
Пора навести порядок
Остановить стихийную застройку
Выборы будут интересными
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Хлеба и… справедливости
Строить мосты, а не стены
«Шинель» Азербайжана Мамбетова
К учебе готовы? Всегда готовы!
Барон специального назначения
В память о подвиге
Без дома и имени
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Плохие дороги: причин не счесть
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Новые принципы и гарантии
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Прокуратура Мангистау назвала "виновников" народных протестов в январе
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Новая жизнь Второго Павлодара

Читайте также

Происшествия
Неприятный запах в Атырау: на АНПЗ начали внеплановую прове…
Происшествия , Видеогалерея
Отравились парами аммиака в канализационном колодце двое бр…
Происшествия , Видеогалерея
Кроссовер столкнулся с патрульной машиной в Павлодаре (виде…
Происшествия
Женщина убила 75-летнюю пенсионерку ради цепочки в Костанае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]