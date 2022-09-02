Кабель на 50 млн тенге украли у Казахтелекома в Алматы

Многомиллионную кражу кабеля раскрыли полицейские города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам представителя компании, в течение трех лет на территории города крали кабельную продукцию. Ущерб превысил более 50 миллионов тенге.

Как установлено следствием, совершили кражи в несколько этапов 14 сотрудников одного из предприятий коммуникации. Они осуждены.

Зная расположение кабелей, схем и охраны сигнализации, злоумышленники с декабря 2021 года по конец января 2022 года занимались хищениями.

«Считаю своим гражданским долгом поставить в известность руководство полиции Алматы о профессиональных и человеческих качествах сотрудников полиции УП Турксибского района, а именно следователя майора полиции Ануара Шарипова, оперуполномоченного капитана полиции Жасулана Асылханова и заместителя начальника УП Турксибского района по следствию подполковника полиции Айдарбека Керимбекова. Благодаря их профессионализму расследование уголовного дела, возбужденного по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», завершилось. Виновные понесли заслуженное наказание. Искренне желаем, чтобы среди ваших подчиненных было как можно больше таких сотрудников», – уточнил в своем благодарственном письме полномочный представитель председателя правления АО «Казахтелеком» Ш. Раздыков.