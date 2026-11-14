Кабельный старт

В Петропавловске запустили первый цех кабельного завода ALCATECH CABLE COMPANY. Предприятие будет выпускать продукцию для энергетики, строительства, промышленности и железнодорожной инфраструктуры.

Фото: акимат Петропавловска

Новый проект, который реа­лизует российский инвестор, призван укрепить отечественную промышленную базу и снизить зависимость Казахстана от импорта кабельно-проводниковой продукции.

Здесь намерены выпускать широкий ассортимент кабелей, востре­бованных на строительных, энергетических, промышленных и инфраструктурных объектах. Готовую продукцию планируют отправлять потребителям по всей республике.

Главная особенность предприятия – организация полного технологического цикла непосредственно в Петропавловске. В производстве используют казахстанскую медь, а все этапы от переработки сырья до изготовления кабеля и электроиспытаний готовой продукции будут проходить на одной площадке. Это не просто сборочное производство, а полноценный промышленный процесс с локализацией основных операций.

Ассортимент включает силовые кабели для электромонтажных и строительных организаций, продукцию для железнодорожной инфраструктуры, в том числе сигнально-блокировочные и контрольные кабели, а также инструментальные кабели для систем автоматизации.

– Динамично развивающиеся регионы республики нуждаются в надежной и качественной кабельной продукции. Запуск завода в Казахстане позволит сократить зависимость от импорта и быть ближе к потребителю. Мы рассчитываем на взаимодействие с администрацией города и участие в перспективных проектах. При этом предприятие будет обеспечивать рабочие места и передавать местным специалистам накопленный опыт, – рассказал генеральный директор ТОО «ALCATECH CABLE COMPANY» Константин Мельников.

Пока производство работает в одну смену. На предприятии уже трудятся жители Петропавловска – приняты первые шесть человек. Их обучают непосредственно на производстве, знакомя с технологиями изготовления кабельной продукции. У компании есть и собственная школа в Екатеринбурге, где специалисты могут получить среднее профессиональное образование.

В планах предприятия – увеличить количество рабочих смен до четырех, а в 2027 году запустить еще один производственный цех. Это позволит расширить выпуск продукции и увеличить потребность в квалифицированных кадрах.

– Для Петропавловска это первое такое производство. Его продукция будет востребована не только в нашем регионе, но и по всему Казахстану. Желаем компании дальнейшего развития, совершенствования технологий и расширения производства. Уверен, что новый завод придаст дополнительный импульс развитию промышленности города, – отметил заместитель акима Петропавловска Марлен Сандыбеков.

Казахстанская медь, местные рабочие руки и полный цикл производства – все это хорошая основа для того, чтобы востребованная промышленная продукция получала все более уверенную прописку в отечественной экономике.