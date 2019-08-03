Кабина "всмятку": водитель грузовика погиб в ДТП в Мангистау

Водитель грузовика с прицепом погиб в ДТП в Мангистау. По предварительным данным, он не справился с управлением и на полном ходу врезался в скалу. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz
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Смертельное ДТП установили во время рейда капитан полиции Тайман Аншыбаев и старший лейтенант Нурлан Каштаев.
Тайман Аншыбаев заметил странный факт: стоящий грузовик с прицепом накренился у скалы. Оказалось, что от удара груженный картошкой прицеп прижал кабину и водитель оказался зажатым в "тиски".
Тайман Аншыбаев сразу же вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.
Как выяснилось, смертельное ДТП произошло в ночь с 1 на 2 августа на опасном участке дороги перевала Ман-ата, между селами Шетпе и Бейнеу.
Как установлено, погибший являлся водителем данного транспортного средства, был уроженцем Жамбылской области.
Обстоятельства ДТП уточняются.