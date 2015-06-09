Торжественное открытие кабинета арабистики состоялось в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева. Праздничное мероприятие прошло с участием руководства вуза и глав дипломатических миссий ряда арабских стран, в том числе Египта, Катара, Кувейта, Омана, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и других, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Ректор университета Ерлан Сыдыков, выступая перед студентами и гостями, подчеркнул важность сотрудничества с арабскими странами, поблагодарил послов за содействие в открытии кабинета арабистики и поздравил всех присутствующих с наступающим священным месяцем Рамаданом.
Также на торжестве выступил посол Палестины в Казахстане Хусейн Абу аль-Ола. Он выразил удовлетворение тем, что университет стал трибуной для показа студентам истинной истории и культуры арабских стран. Ректор ЕНУ вручил ему медаль Л. Н. Гумилева с логотипом вуза. В ответ дипломат подарил университету энциклопедию о своей стране.
Затем Сыдыков вручил каждому послу благодарственные письма. Студенты кафедры востоковедения исполнили для гостей стихотворения и песни на арабском языке, за что были награждены бурными овациями.