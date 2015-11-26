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​Кабинет писателя в библиотеке
Аида АХМЕТОВА

Его имя знакомо каждому казахстанцу. Писатель с большой буквы, одинаково владевший родным, казахским, и русским языками, Герольд Бельгер снискал заслуженное уважение и авторитет не только среди казахстанцев, но и на всем советском и постсоветском пространстве, в разных странах мира. Его отличали мудрость и принципиальность, яркое творческое начало, дар сопереживания. Он был деликатен, но и умел проявить твердость, настойчивость в отстаивании своих принципов.

Общественная позиция Герольда Карловича, его любовь к Казахстану, стремление к справедливому жизнеустройству и сегодня зовут за собой людей неравнодушных. Писатель оставил нам свои книги, в которых прожита не одна жизнь; из них мы узнавали о непростых человеческих судьбах, они помогали нам задуматься о любви и дружбе, учили мечтать и хранить верность избранному пути, быть верным долгу.

В библиотеке он никогда не был гостем, а всегда – Читателем. Стал ее Автором. Навечно остался Другом. В литературном кабинете можно будет увидеть его письменные принадлежности, печатную машинку, верно служившую автору. А еще – кресло и письменный стол, домбру, семейные портреты и фотоальбомы, картины, настольные и наручные часы, лампу, сувениры, настоя­щую булаву – и книги, много книг. Среди них произведения Бельгера – Избранные сочинения в 10 томах, «О казахи мои!..: размышления и наблюдения», «Помни имя свое: статьи и выступления о литературе и культуре российских немцев» и работы о нем – «Великий немец Великой степи: о Герольде Бельгере». Сегодня его мудрая проза, философские дневники – это доброе напутствие потомкам.

В кабинет писателя, уверены в библиотеке, придут посетители разных поколений, казахстанцы и гости нашей страны, чтобы приобщиться к литературному наследию мастера, больше узнать о замечательном человеке. 

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