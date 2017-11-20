​Кабинеты должны быть скромней

В ходе поездки заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции изучил, в частности, качество оказания государственных услуг и наличие благоприятных условий для их получателей в службах миграционной полиции и регистрационно-экзаменационного отдела, управлении государственных доходов и центрах обслуживания населения в четырех городах и двух сельских районах.

Безусловно, в рамках реализации Пяти институциональных реформ в стране оптимизируются процессы оказания государственных услуг. Например, исключаются дублирующие процедуры, оказание помощи переводится в электронный формат. Вместе с тем имеются и недостатки, один из которых – всевозможные барьеры. Так, полицейские кордоны буквально отпугивают посетителей в зданиях управлений государственных доходов Темиртау и Осакаровского района, в акимате Караганды. Не лучше ли передать функцию охраны частным структурам? – задался вопросом Алик Шпекбаев.

Пересмотреть, считает он, следует и использование площадей в зданиях, где располагаются государственные органы. У руководителей управлений госдоходов Осакаровского райо­на, Темиртау, Шахтинска есть отдельные комнаты отдыха с туалетом, ванной, запасными выходами. Прямо-таки райские уголки!

– По нормативам у руководителя областного уровня комната отдыха должна быть 10 квадратных метров, а кабинеты – не более 20 квадратных метров. У нас же приемные по 30–40 квадратов. Вот на чем можно сэкономить! И тогда появится больше свободных площадей, – заметил заместитель председателя агентства.

Отметил Алик Шпекбаев и нерациональную работу некоторых служб.

– Многие граждане в обед или после работы приходят в ЦОНы, а там некоторые службы не работают, в частности, миграционная, – заметил зампред АДГСПК.

В то же время положительная оценка дана созданию максимально комфортных условий для посетителей в ЦОНах, организации уголков самообслуживания. В Караганде хорошим примером в этом плане служит мини-ЦОН для студентов в КарГУ. И этот опыт, по мнению Алика Шпекбаева, целесообразно распространить повсюду.

Требуется создать комфорт­ные условия и в сельских райо­нах. Селяне должны получить навыки пользования порталом «электронное правительство». Тогда им не придется по каждому поводу выбираться в районный или областной центры. Для массового обучения Алик Шпекбаев предложил использовать Центр обслуживания предпринимателей в Караганде. В момент посещения он был полупустой.

Во время инспектирования возникла и тема даров, которыми часто обставлены кабинеты руководителей. По казахстанским законам категорически запрещено принимать подарки, явно превышающие по стоимос­ти два месячных расчетных показателя. Но, к сожалению, на деле все обстоит по-другому.

На заседании по итогам поездки отмечена большая роль общественных советов и депутатов в борьбе с коррупцией. Даны поручения по повышению качества государственных услуг, минимизации коррупционных рисков и улучшению условий жизни населения региона.