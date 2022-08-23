Качай танцпол, нефть, озера

Неделя министерских инициатив. Иногда кажется, что люди просто переставляют предметы с места на место, а иногда – что творят историю.

Министр здравоохранения поддержала предложение запретить плевки на улицах. А депутаты столичного маслихата посчитали нужным ужесточить наказание за такое поведение. Казалось бы, ничего нового, и в Административном кодексе давно уже преду­смотрен штраф за «загрязнение мест общего пользования», но наказывать за плевки взялись только сейчас. Причем не только силами патрулей полиции, но и с помощью камер видеонаблюдения. Только за два дня в столице оштрафовали 23 человека. Было бы желание – а технологии и ресурсы позволяют. Ну и в бюджет прибавка – 15 000 тенге с каждого за подобное нарушение.

Вроде что здесь сверхъестественного? Однако дискуссия развернулась нешуточная. С поисками причин, составлением психологического портрета нарушителя и, самое главное, попыткой разобраться: а куда? Вариант не плевать, похоже, не рассматривается в принципе.

Еще одно министерское нововведение – сокращение длительности каникул на две недели – дополнилось переходом на пятидневный режим работы. Пятидневка будет не только у учеников, но и учителей. Нельзя сказать, что такого никогда не было. И вряд ли можно предположить, что пятидневка – навсегда. Как минимум новое министерство ставит во главу реформы благие намерения: учителя субботний день должны проводить дома с семьей, а не на работе. Заметно добавится выходных и у обычных родителей, ведь если не нужно вести в субботу ребенка в школу, вечер пятницы становится полноценным праздником.

Дополнительный выходной – не единственная находка. На этой неделе петропавловские дачники, например, нашли нефть на своих участках. Ну или почти нефть. Насосы начали качать из земли маслянистую горючую жидкость. Другие бы радовались и начали бурить, но дачники больше озабочены сохранением урожая, который такой водой поливать никак нельзя. Увы, это не счастливый билет для всей области, а банальное загрязнение окружающей среды.

Куда более приятная находка случилась в Алматы. Местный житель с прогулки с собакой в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев вернулся со старинной медной монетой 1873 года. Находка не имеет фантастической ценности. При определенной доле везения с ее продажи получится оплатить штраф за плевок на улице. Однако удивительно, что такой артефакт найден в городском парке, где каждый день гуляет огромное количество людей.

И конечно, для Алматы каждый найденный артефакт – событие особенного порядка. Хотя конкретно эта находка на возраст мегаполиса никак не повлияла.

В столице тем временем прошел санкционированный митинг, собравший горожан, недовольных политикой местного акимата. Болевые точки всем известны: строительство «человейников», нехватка школ, уничтожение озера Талдыколь, нехватка бесплатных спортивных секций. Подобные мероприятия в столице традиционно проводятся возле цирка, что не могло не отразиться на содержании транспарантов: «Иван Дорн качает танцпол, а Кульгинов – Талдыкол». Это, несомненно, отдельный художественный жанр.

К слову, о спорте. По данным профильного министерства, сегодня обеспеченность казах­станцев спортивной инфраструктурой составляет всего 49%. По плану до 2025 года по стране должно появиться 140 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Как любят сегодня под каждой, даже незначительной новостью писать комментаторы: на это предусмотрено 136 млрд тенге.