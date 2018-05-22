Качественное рассмотрение жалоб участников уголовного процесса – гарантия защиты их прав

В прокуратуре Астаны прошел круглый стол на тему "Качественное рассмотрение ходатайств и жалоб участников уголовного процесса – гарантия защиты их прав и законных интересов" с обсуждением анализа практики рассмотрения жалоб и ходатайств участников уголовного процесса органами досудебного расследования, прокуратурой и судом за 2017 год, передает Kazpravda.kz
.
В работе приняли участие представители прокуратуры, суда, департаментов внутренних дел и государственных доходов, а также адвокатского сообщества.
Обсуждая итоги анализа отмечено, что причины обжалования судебных актов зарождаются на стадии досудебного расследования дел преимущественно ввиду отклонения ходатайств граждан без мотивировки принятых решений.
В связи с чем прокуратурой города Астаны разработаны и презентованы шаблоны ходатайств и ответов на них, которые исчерпывающе разъясняют мотивировочную часть участникам процесса. С учетом прозвучавших предложений образцы дополнены отдельными аспектами и направлены заинтересованным органам.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что повышение качества досудебного расследования существенно сократит количество апелляционных и кассационных жалоб, разгрузив суды от излишней работы.
В ходе обсуждения органам досудебного расследования рекомендовано обеспечить качество и полноту рассмотрения ходатайств, с обязательным уведомлением заявителей о принятых мерах по доводам заявлений.
Во избежание несвоевременного получения ответов на обращения почтовой связью, признана необходимость дублирования писем на электронные адреса заявителей.
Вцелях комплексного решения проблем обжалования судебных актов Управлению Комитета по правовой статистике и специальным учетам по г.Астана и Департаменту внутренних дел рекомендовано разработать механизм регистрации и ведения учета ходатайств на всех стадиях уголовного процесса.
По итогам круглого стола принят ряд рекомендаций, которые направлены в уполномоченные органы и районные прокуратуры столицы для надлежащего исполнения и контроля.