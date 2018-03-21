​Качественные изменения

Как представителю сферы образования, мне бы хотелось особо остановиться на инициативах, касающихся отрасли знаний.

Образование в Казахстане всегда играло определяющую роль в человеческом развитии. Причем по его качеству респуб­лика в последнюю четверть века постоянно находилась на высоте, стабильно подтверждая высокий уровень соответствующего индекса в структуре ИЧР (индекс человеческого развития 1990–2016 годов).

Да, справедливости ради следует признать, что мы несколько утратили позиции по такому стратегическому показателю образования, как охват вузовским обучением: сейчас Казахстан находится на 63-м месте в мире, что почти в 2 раза ниже уровня десятилетней давности (2008 год – 36-е место). Но эта ситуация меняется.

Почему все больше стран мира стремятся к всеобщему высшему образованию (в 2016 году среди 34 наиболее развитых государств, входящих в ОЭСР, среднее значение охвата высшим образованием составляло 70% населения, у нас же – 46%)? Причин, на мой взгляд, можно выделить несколько.

Первое – усложнение трудовых операций практически во всех сферах экономики. Исследования рынка труда с 1960-х годов прошлого века демонстрируют увеличение спроса на навыки нерутинного характера. Отмечается рост заданий по решению вопросов нестандартной межличностной коммуникации и аналитики. В результате на современном рынке востребованы специалисты с наиболее развитыми творческими навыками.

Отсюда вторая причина – автоматизация, что предполагает исчезновение многих специальностей в ближайшем будущем. На наших глазах уже исчезают, к примеру, профессии диспетчера такси, кондуктора, операторов станков и машин, секретарей-машинистов. Группа экспертов Оксфордского и Йельского университетов в 2017 году провела опрос среди исследователей. Вывод: абсолютно все рутинные профессии, будь то физические или мыслительные, исчезнут к 2030 году.

Возникает следующее обстоятельство – потеря рабочих мест и социальное напряжение. Общест­ву нужны люди, которые сами будут создавать социальные и бизнес-новации, стартапы и рабочие места. В этом смысле показателен пример Китая: согласно недавнему опросу, 90% китайских студентов готовы к запуску собст­венного бизнеса. Многие из них начинают свое дело еще в вузе.

Британская страховая компания GoCompare изучала уровень образования 100 миллиардеров из списка Forbes в течение 20 лет. Как оказалось, подавляющее большинство этих людей (76%) в свое время окончило университет. Таким образом, увеличение доли людей с высшим образованием позволит существенно снизить социальное напряжение в результате высвобождения привычных рабочих мест в обозримом будущем.

Еще одна немаловажная причина – превращение высшего образования в серьезную статью экспорта и источника «притока мозгов». Сегодня эффективность и привлекательность высшего образования оцениваются уровнем его интернационализации. В США в 2016 году доход от иностранных студентов стал 5-й по значимости статьей экспорта (32,8 млрд долларов).

Доказано, что спрос на продукты, обучение, работу и туризм в стране обучения растет до и после получения образования иностранными студентами. Наблюдается сильная корреляция между объемом двусторонней торговли и исходящей мобильностью студентов у ряда стран.

Кроме того, благодаря притоку талантливой молодежи решается проблема «утечки мозгов». По данным Ассоциации международных деятелей образования NAFSA, 40% американцев, ставших нобелевскими лауреатами по химии, медицине и физике, – иммигранты. В соседней России, по данным 2016 года, на 1 уезжающего студента приходятся 4 въезжающих. В Казахстане ситуация пока обратная: на 6 уезжающих – 1 въезжающий. И хотя положение сравнительно лучше, чем, к примеру, у Азербайджана, Таджикистана (10:1) и Узбекистана (38:1), вопрос остается актуальным.

Государственной программой развития образования и науки в РК поставлена задача увеличить долю иностранных студентов до 5%. По последним данным, в вузах республики обучаются 13 850 иностранцев. В основном это граждане Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Китая и России.

Одновременно с количественными задачами ставятся вопросы качества. Министерством образования и науки поэтапно расширяется академическая и управленческая самостоятельность вузов. Проводится независимый рейтинг образовательных программ, они разрабатываются на английском языке.

Прорабатывается возможность открытия новых университетов по IT, педагогическому, медицинскому и техническому направлениям для превращения некоторых крупных городов в образовательные хабы для Центральной Азии и других государств. Все эти инициативы вкупе с расширением доступа призваны стать мощным толчком для развития казахстанского высшего образования.