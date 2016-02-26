​Качественный переход на государственный аудит

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Сергей ОСАНОВ

В работе Координационного совета под председательством председателя Счетного комитета Козы-Корпеша Джанбурчина приняли участие представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, министерств финансов и национальной экономики, председатели ревизионных комиссий областей, городов Астаны и Алматы.

Глава Счетного комитета отметил, что с принятием Закона «О государственном аудите и финансовом конт­роле» роль Координационного совета значительно усилена. В частности, в состав совета наряду с представителями органов внешнего государственного аудита (Счетный комитет и ревизионные комиссии) вошли представители органов внутреннего государственного аудита (Комитет финансового контроля Министерства финансов и службы внутреннего аудита). Более того, теперь решения совета, ранее носившие рекомендательный характер, являются обязательными для исполнения органами государственного аудита и финансового контроля. Рабочим органом Координационного совета определен аппарат Счетного комитета.

В ходе заседания рассмотрены вопросы внедрения государственного аудита в органах внешнего и внутреннего государственного аудита, обсуждены их основные задачи. Отмечено, что Счетный комитет наделен дополнительными серьезными полномочиями по проведению аудита эффективности планирования рес­публиканского бюджета, реализации стратегий и планов развития субъектов квазигосударственного сектора, формирования и управления государственным долгом, предварительной оценке проекта республиканского бюджета, а также координации деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, сертификации государственных аудиторов и другим направлениям.

– Закон введен в действие. Но предстоит большая работа по реализации заложенных в нем норм. Уже приняты 24 нормативных правовых и правовых акта, ряд документов будет разработан в ближайшее время, – подчеркнул председатель Счетного комитета. По его словам, принятие всех необходимых подзаконных актов, подготовка соответствующей международным стандартам методологической основы проведения государственного аудита и финансового контроля позволят планомерно перейти к следующему этапу внедрения системы государственного аудита, повысить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

К. Джанбурчин подчеркнул, что во время его недавней встречи с Главой государства обеспечение качественного перехода на государственный аудит определено Президентом Казахстана в качестве одной из приоритетных задач.

На заседании также были обсуждены вопросы повышения квалификации работников системы государственного аудита и финансового контроля, формирования пула сертифицированных государственных аудиторов. Отмечено, что сертификат будет выдаваться после подтверждения знаний и положительного заключения Национальной комиссии по сертификации государственных аудиторов. Планируется, что в течение 2016 года Национальной комиссией будет проведена сертификация работников органов государственного аудита и финансового контроля.

Рассмотрены вопросы создания Единой информационной базы данных органов государственного аудита и финансового контроля, формируемой в целях обмена информацией между органами государственного аудита и финансового контроля, надзорными и иными государственными органами, а также проведения электронного государственного аудита.

– В декабре 2015 года Счетным комитетом в промышленную эксплуа­тацию принята Интегрированная информационная система. В настоящее время осуществляется ее интеграция с информационными системами Генеральной прокуратуры, министерств национальной экономики, по делам государственной службы, финансов и ревизионных комиссий, – сказал К. Джанбурчин.

Особое внимание уделено вопросам противодействия коррупции среди работников ревизионных комиссий.

– Факты коррупционных правонарушений, допущенных работниками ревизионных комиссий отдельных областей, вызвали широкий общественный резонанс, – сказал председатель Счетного комитета.

К. Джанбурчин указал председателям ревизионных комиссий на их персональную ответственность за действия подчиненных, а также необходимость принятия конкретных мер, направленных на предупреждение коррупционных проявлений.

Кроме того, участники обсудили План работы Координационного совета на 2016 год и приняли решение об его утверждении.

По итогам заседания принят ряд конкретных решений, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, организацию их конструктивного взаимодействия, а также дальнейшее совершенствование деятельности Координационного совета.

Следует добавить, что Координационный совет органов государственного аудита и финансового конт­роля – консультативно-совещательный орган при Счетном комитете. Целью деятельности совета является содействие эффективному взаимодействию органов государственного аудита путем коллегиального обсуждения наиболее актуальных проблем, укреп­ление финансовой дисциплины при планировании и исполнении бюджета на всех его уровнях. В состав совета входят председатель и три члена Счетного комитета, первый руководитель уполномоченного органа по внут­реннему государственному аудиту, председатели ревизионных комиссий областей, городов Астаны и Алматы, руководители двух служб внутреннего аудита – по одному от центрального и местного государственных органов по представлению Комитета финансового контроля Министерства финансов.

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