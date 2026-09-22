Качественный срез общества – опубликован состав Қазақстан Халық Кеңесі

Глава государства подписал указ об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

СОСТАВ Қазақстан Халық Кеңесі

1. Аймурзаева Раушан Нургалиевна – депутат маслихата Мангистауской области

2. Акижанова Гаухар Бериковна – член Общественного совета Карагандинской области, Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Карагандинской области

3. Актаев Жандос Берикович – председатель общественного фонда «Esti Bol Qory»

4. Алтай Алмас – член общественного объединения «Eco-social», журналист

5. Алтынбеков Бекзат Комарович – председатель Ақсақалдар кеңесі Карагандинской области, председатель Карагандинского областного филиала общественного объединения «Партия «Әділет»

6. Антоненко Андрей Иванович – ветеран дипломатической службы

7. Арсютин Николай Геннадьевич – член объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений», общественный деятель

8. Асанов Латипша Каймаханович – председатель Шымкентского городского филиала общественного объединения «Турецкое этнокультурное объединение «Ахыска»

9. Атайбеков Бакыт Ынтыкбаевич – председатель Совета некоммерческой организации «Республиканская палата породы Герефорд»

10. Абдибеков Нурбек Еликбаевич – член Общественного совета Костанайской области

11. Абенов Мурат Абдуламитович – член попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына», общественный деятель

12. Әбіл Еркін Аманжолұлы – первый заместитель директора республиканского государственного учреждения «Институт истории государства»

13. Азильханов Марат Алмасович – член республиканского общественного объединения «Ассоциация кафедр «Шаңырақ», общественный деятель

14. Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы – первый заместитель председателя общественного объединения «Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағы»

15. Амиргалиева Айгуль Маулышарифовна – депутат маслихата Атырауской области

16. Байрамуков Ислам Ильясович – член общественного объединения «Этнокультурное объединение карачаевцев и балкарцев Жамбылской области», заслуженный мастер спорта, серебряный призер ХХVІІ летних олимпийских игр

17. Бапи Ермурат Сейтказыулы – общественный деятель

18. Бимұратқызы Жанар – исполняющая обязанности директора коммунального государственного учреждения «Центр дополнительного образования «Академия творчества и инновации для детей и юношества «Сыр жұлдыздары» Управления образования Кызылординской области

19. Болатбек Уалихан Болатбекұлы – член Общественного совета города Тараза, заместитель председателя Жамбылского областного филиала общественного объединения «Партия «Әділет»

20. Борчашвили Исидор Шамилович – профессор Высшей школы права товарищества с ограниченной ответственностью «Международный университет Астаны»

21. Буларов Лугмар Харкиевич – председатель наблюдательного совета республиканского общественного объединения «Казахстанское этнокультурное объединение дунган»

22. Гаджибалаев Рафаил Сададдин оглы – председатель общественного объединения «Этнокультурное объединение азербайджанцев Костанайской области «Бирлик»

23. Гаджиев Гаджи Шапиевич – вице-президент общественного объединения «Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан»

24. Газдиева Белла Асланбековна – член объединения юридических лиц «Республиканское этнокультурное объединение «Ассоциация чеченцев и ингушей «Вайнах», профессор некоммерческого акционерного общества «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»

25. Гайдай Андрей Николаевич – доцент кафедры некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»

26. Даулеталин Сатыбалды Телагысович – председатель республиканского объединения профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан»

27. Дауталиев Казыбек Нурсеитович – председатель Общественного совета Алматинской области, директор филиала республиканского государственного казенного предприятия «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по Алматинской области

28. Дементьева Наталья Григорьевна – член общественного фонда «Ана мектебі», общественный деятель

29. Джанаев Увайс Хаважиевич – председатель общественного объединения «Чечено-ингушское этнокультурное объединение «Вайнах»

30. Ертаев Сырым Махамбетович – член Общественного совета Туркестанской области

31. Жакупов Нуржан Бауржанович – член Общественного совета города Алматы, председатель объединения юридических лиц «Almaty Azаmattyq Alliance»

32. Жаныкулов Жумабек Есилбекович – председатель президиума объединения юридических лиц «Национальная конфедерация работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан «PARYZ»

33. Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы – член общественного фонда «Саламатты Ел», общественный деятель

34. Жанбыршина Кырмызы Сапаровна – депутат маслихата Костанайской области, член координационного совета объединения юридических лиц в форме ассоциации «Альянс Женских Сил Казахстана» по Костанайской области

35. Джунусова Фарида Амансариевна – депутат маслихата Жамбылской области, председатель регионального совета Палаты предпринимателей Жамбылской области

36. Жумашев Мейрамбек Тогусович – депутат маслихата Кызылординской области

37. Жусип Нурторе Байтелесович – руководитель общественного объединения «Казахстанский Медиа Альянс», общественный деятель

38. Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич – председатель Общественного совета Мангистауской области

39. Зейнұлқабден Табиғат – председатель маслихата города Астаны

40. Зенченко Геннадий Геннадьевич – Қазақстанның Еңбек Ері, генеральный директор коммандитного товарищества «Зенченко и Компания»

41. Иманкулов Абдез Рахманович – член Общественного совета города Шымкента

42. Исбекова Айгерим Ауэзовна – директор коммунального государственного учреждения «Дворец школьников «Кәусар» Отдела образования города Караганды

43. Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич – председатель республиканского общественного объединения «Республиканское этнокультурное объединение таджиков»

44. Исматуллаев Абдулла Жапарович – председатель объединения юридических лиц «Ассоциация этнокультурных общественных объединений узбеков «Дустлик»

45. Кан Алина Александровна – член общественного фонда «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев», член общественного объединения «Ер Азамат», основатель языкового клуба «Alash»

46. Канкуров Станислав Владимирович – член республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов», руководитель Алматинского городского филиала общественного объединения «Партия «Әділет»

47. Кенжеханулы Рауан – президент общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі»

48. Кереев Кайрат Нургабылович – депутат маслихата области Жетісу

49. Ким Вера Александровна – председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть»

50. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – руководитель общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» города Алматы

51. Көпжасарұлы Ерқанат – член общественного фонда «Информационно-ресурсный центр», журналист

52. Куприенко Александр Григорьевич – депутат маслихата Карагандинской области

53. Кунадилов Толеген Нигиметжанович – член Общественного совета города Астаны, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Астаны»

54. Кайдарова Диляра Радиковна – первый проректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»

55. Калтаева Ляззат Молдабековна – председатель общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак», член Комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов

56. Қарт Мерей Мейртайұлы – депутат маслихата области Абай, директор коммунального государственного учреждения «Областная универсальная библиотека имени Абая»

57. Копабаев Адильхан Амангельдинович – член IT-сообщества «Digital Nomads», руководитель отдела по связям с государственными органами

и политики для Центральной Азии и Армении Apple Inc.

58. Куспаева Шолпан Насибуллиновна – член Общественного совета Западно-Казахстанской области

59. Косшиев Назарбек Толеуишович – член Общественного совета Атырауской области, главный редактор областной общественно-политической газеты «Атырау»

60. Курманалин Сагынгазы Даниярович – председатель Общественного совета Актюбинской области

61. Кусметова Асель Нурлановна – член Общественного совета Восточно-Казахстанской области, директор филиала Уланского района Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области

62. Кыдырманов Асет Сериккалиевич – председатель Общественного совета области Жетісу, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Алматинской области»

63. Кисико0ва Сауле Дюсебековна – советник директора государственного учреждения «Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан», доктор медицинских наук

64. Лаврентьев Андрей Сергеевич – член правления объединения юридических лиц «Союз машиностроителей Казахстана»

65. Лактюшин Дмитрий Николаевич – заместитель председателя объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений»

66. Локшин Вячеслав Нотанович – член объединения юридических лиц «Ассоциация «Мицва», академик некоммерческого акционерного общества «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан»

67. Лукин Андрей Иванович – общественный деятель

68. Макишев Турсынбек Шамбулович – член Общественного совета города Сатпаева, Қазақстанның Еңбек Ері

69. Малькова-Солопова Алёна Юрьевна – преподаватель государственного коммунального казенного предприятия «Строительно-технологический колледж» при Управлении образования Акмолинской области

70. Маткенов Мурат Кадерович – депутат маслихата области Ұлытау, директор Карсакпайского металлургического завода

71. Маликова Сауле Зейнуллиновна – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор коммунального государственного учреждения «Северо-Казахстанский государственный архив Управления культуры, развития языков и архивного дела»

72. Мельниченко Юрий Васильевич – вице-президент республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация борьбы», заслуженный мастер спорта, чемпион ХХVІ летних олимпийских игр

73. Микаелян Наринэ Гамлетовна – председатель объединения юридических лиц «Ассоциация армянских этнокультурных объединений «Наири»

74. Мусин Багдат Батырбекович – президент федерации спортивного программирования, председатель правления акционерного общества «Казахтелеком»

75. Мусин Манат Айтбаевич – депутат маслихата Акмолинской области

76. Мукаев Мурат Рахметович – председатель маслихата Западно-Казахстанской области

77. Муканова Роза Кажыгалимовна – член Союза писателей Казахстана, писатель, драматург

78. Мухамеджанов Евгений Викторович – член Общественного совета города Алматы, основатель проекта «ECO Network»

79. Мұсабеков Арман Төлегенұлы – депутат маслихата Павлодарской области, директор коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова»

80. Мухтарова Найла Алтаевна – член общественного объединения «Ассоциация социологов Казахстана», директор товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Молодежь»

81. Мусапиров Жанузак Керимбекович – вице-президент общественного фонда «Академия художеств Республики Казахстан»

82. Муталип Шахмурат – президент объединения юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса»

83. Мырзағараев Мади Жомартұлы – председатель Республиканской коллегии адвокатов

84. Надыров Камалжан Талгатович – член общественного объединения «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана», руководитель общественного объединения «Центрально-Азиатская ассоциация биотехнологий»

85. Нысанбаев Ерлан Нуралиевич – государственный деятель

86. Огузхан Абдулкарим – председатель общественного объединения «Туркменское этнокультурное объединение города Алматы»

87. Омаров Бауыржан Жумаханулы – член Союза писателей Казахстана, академик некоммерческого акционерного общества «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан», советник Президента Республики Казахстан

88. Орынбасаров Нурсултан Жумабаевич – депутат маслихата Алматинской области, директор спортивного клуба «Sagadat Batyr» имени Сагадата Нурмагамбетова»

89. Орынбеков Думан Рымғалиұлы – член Общественного совета области Абай, председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества «Университет имени Шакарима города Семея»

90. Осин Кирилл Владимирович – директор неправительственного учреждения «ЭкоМангистау»

91. Останькович Дмитрий Валерьевич – председатель объединения юридических лиц «Ассоциация белорусских этнокультурных объединений «Родны кут»

92. Оторбаев Ардак Рахметоллаевич – член Общественного совета города Астаны, председатель общественного объединения лиц с инвалидностью «Центр «Jasa-Life»

93. Отыншиев Меиржан Батырбекович – председатель маслихата города Алматы

94. Павленко Дмитрий Иванович – директор коммунального государственного казенного предприятия «Костанайский высший колледж автомобильного транспорта»

95. Поломарчук Борис Викторович – член Общественного совета Павлодарской области, преподаватель некоммерческого акционерного общества «Торайгыров университет»

96. Правдина Вера Николаевна – председатель местного этнокультурного общественного объединения «Восточно-Казахстанский русский культурный центр»

97. Ракишева Ботагоз Ислямовна – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Исследовательский институт «Общественное мнение», доцент Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

98. Рахметулина Багдат Сагингановна – член Общественного совета Акмолинской области, ассоциированный профессор некоммерческого акционерного общества «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»

99. Рыпаков Денис Сергеевич – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области

100. Сабильянов Нұртай Салихұлы – общественный деятель

101. Садвокасова Айгуль Какимбековна – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт философии, политологии и религиоведения»

102. Салимов Алмас Алтаевич – депутат маслихата Туркестанской области

103. Серикжанова Айгерим Тельжановна – руководитель лаборатории креативных технологий и искусственного интеллекта корпоративного фонда «Фонд развития креативных индустрий»

104. Соловьёва Ирина Анатольевна – директор коммунального государственного казенного предприятия «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского города Семея»

105. Спирина Ольга Сергеевна – автор общественного проекта «Қазақша Speaking Club», телеведущая

106. Стадникова Лилия Викторовна – учитель коммунального государственного учреждения «Школа-лицей №8 для одаренных детей» Управления образования Павлодарской области, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы

107. Сураган Дурвудхан – академик некоммерческого акционерного общества «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан»

108. Суентаева Гулкасима Рамазановна – председатель маслихата Актюбинской области

109. Сүлеймен Олжас Серикбайулы – руководитель республиканского общественного молодежного объединения «Qazaqstan Team»

110. Тахтай Василий Сергеевич – координатор молодежного общественного объединения «Дала қырандары»

111. Ташыбеков Манас Нурмаматович – заместитель председателя объединения юридических лиц «Казахстанское этнокультурное объединение кыргызов»

112. Тварионас Виталий Ионо – председатель общественного объединения «Этнокультурное объединение «Lituanica»

113. Тимощенко Юрий Евгениевич – председатель объединения юридических лиц «Этнокультурное объединение «Рада украинцев»

114. Тореханов Роман Алмаханович – почетный президент объединения юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса»

115. Тұрдалиева Ақнұр Нұрталапқызы – председатель республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»

116. Усанова Руфина Касымовна – член общественного объединения «Этнокультурное объединение татарской культуры «Туган тел», заместитель директора республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім»

117. Ульжекова Нургуль Туленовна – генеральный секретарь республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация бочча»

118. Хмелевский Виталий Альбертович – председатель объединения юридических лиц «Этнокультурное объединение «Казахстанский союз поляков»

119. Цхай Александра Сергеевна – заместитель председателя республиканского общественного объединения «Этнокультурное объединение «Ассоциация казахстанских корейцев»

120. Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – член Общественного совета Кызылординской области, Қазақстанның Еңбек Ері, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Тан ЛТД»

121. Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – председатель республиканского Совета матерей

122. Шиповских Геннадий Геннадиевич – член республиканского общественного объединения «Жастар үні»

123. Чинкисбаева Ляззат Алтынбековна – председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына»

124. Искакова Жулдызай Амангельдиновна – председатель правления некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития»

125. Эктова Ирина Андреевна – депутат маслихата Северо-Казахстанской области

126. Юсупова Алия Махсутовна – депутат маслихата города Шымкента, президент объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная федерация гимнастики Казахстана»