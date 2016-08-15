​Качественный трикотаж от «Кашемира»

Свежий выпуск
774
Сабира САГИНАЙ, Аксу

Омержан Онерхан переехал с семьей в Казахстан, в село Уштерек Евгеньевского сельского округа, из Монголии в 2009 году. Вначале занимались мелкой торговлей. Но все как-то не получалось – работали, старались, а дохода не было. И в 2013 году Омержан решил открыть собственный бизнес. Пришел в центр занятости города Аксу, проконсультировался со специа­листами. Подал заявку на получение микрокредита по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». Обучился основам бизнеса и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Став участником государственной программы, он вскоре получил микрокредит – 3 млн тенге на 5 лет под 6% годовых и открыл небольшой трикотажный цех.

Предприятие производит женскую и мужскую одежду – кардиганы, джемперы, жилеты, костюмы, кофточки. На выделенные средства Омержан приобрел за границей две вязальные и одну швейную машину. В производстве применяется пряжа из стопроцентной верблюжьей, овечьей и козьей шерсти, которую владелец цеха приобретает в Монголии. В день малое предприятие производит три-четыре изделия. Цены на одежду из верблюжьей шерсти – от 8 тыс. тенге и выше, из овечьей – от 5 тыс. тенге, из козьей – от 12 тыс. тенге и дороже в зависимости от размера и фасона. В целом весь выпускаемый ассор­тимент пользуется спросом у населения сельских округов и города Аксу. Более того, у Омержана в Аксу есть свой небольшой бутик в торговом доме «Достық», где продается его трикотаж.

Ободренный успехом на новом поприще предприниматель планирует расширить производство, так как уже получена прибыль от собственного трикотажного бизнеса. Есть намерение разнообразить ассортимент одежды для холодного времени года. В этот период повышается спрос на теплый трикотаж. Уже поступают заказы.

Сельский предприниматель Омержан Онерхан вполне доволен своим бизнесом. И он хорошо понимает, что все это осуществилось благодаря его участию в государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». Она помогла ему реализовать не только мечту – стать предпринимателем, но и получить достаток в семейном бюджете.

Популярное

Все
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвардии
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Итоги года для казахстанского дзюдо подвел вице-президент республиканской федерации
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала Америке
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2024 год
Итоги года экологической акции «Таза Қазақстан» подвели в правительстве
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»
Премьер поставил задачи перед новым министром национальной экономики
Банковскому омбудсмену расширили полномочия
Самым теплым городом назвал Астану певец Sadraddin
В областном управлении образования прокомментировали инцидент с учителем в Семее
Император Японии Акихито отмечает 91-летие
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Новый зимний городок «Бухарест» открыли в Астане
Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае
Падение учителя с ёлки в Семее: уволен глава городского управления образования
Пассажирка рейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
Трамп обещает закрыть границу США для нелегалов сразу после инаугурации
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Прочные основы безопасности и развития страны
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Время выбрало нас
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
Столп национальной духовности
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Цель – устойчивость и развитие
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Парламентские опоры Содружества
Владимир Путин прилетел в Астану
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Читайте также

Многодетные семьи получили ключи от квартир
Пресекли незаконную охоту на пернатых
В Нацгвардии определили лучших методистов
Аким проверил готовность объекта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]