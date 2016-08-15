​Качественный трикотаж от «Кашемира»

Омержан Онерхан переехал с семьей в Казахстан, в село Уштерек Евгеньевского сельского округа, из Монголии в 2009 году. Вначале занимались мелкой торговлей. Но все как-то не получалось – работали, старались, а дохода не было. И в 2013 году Омержан решил открыть собственный бизнес. Пришел в центр занятости города Аксу, проконсультировался со специа­листами. Подал заявку на получение микрокредита по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». Обучился основам бизнеса и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Став участником государственной программы, он вскоре получил микрокредит – 3 млн тенге на 5 лет под 6% годовых и открыл небольшой трикотажный цех.

Предприятие производит женскую и мужскую одежду – кардиганы, джемперы, жилеты, костюмы, кофточки. На выделенные средства Омержан приобрел за границей две вязальные и одну швейную машину. В производстве применяется пряжа из стопроцентной верблюжьей, овечьей и козьей шерсти, которую владелец цеха приобретает в Монголии. В день малое предприятие производит три-четыре изделия. Цены на одежду из верблюжьей шерсти – от 8 тыс. тенге и выше, из овечьей – от 5 тыс. тенге, из козьей – от 12 тыс. тенге и дороже в зависимости от размера и фасона. В целом весь выпускаемый ассор­тимент пользуется спросом у населения сельских округов и города Аксу. Более того, у Омержана в Аксу есть свой небольшой бутик в торговом доме «Достық», где продается его трикотаж.

Ободренный успехом на новом поприще предприниматель планирует расширить производство, так как уже получена прибыль от собственного трикотажного бизнеса. Есть намерение разнообразить ассортимент одежды для холодного времени года. В этот период повышается спрос на теплый трикотаж. Уже поступают заказы.

Сельский предприниматель Омержан Онерхан вполне доволен своим бизнесом. И он хорошо понимает, что все это осуществилось благодаря его участию в государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». Она помогла ему реализовать не только мечту – стать предпринимателем, но и получить достаток в семейном бюджете.