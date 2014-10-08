Качество бензина Аи-92 проверят в Астане Экономика 798 Шынар Оспанова

Качество бензина Аи-92 проверят на автозаправочных станциях в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.



"На сегодняшний момент нами ведется проверка автозаправочной станции Sinooil. По заявлению обратившегося к нам гражданина мы ведем проверку реализуемого бензина марки Аи-92, результатов пока у нас нет. В случае если мы выявим несоответствие предъявляемым стандартам качества, владельцам автозаправок грозит административный штраф", – пояснили в столичном департаменте техрегулирования.



По данным департамента статистики, на начало 2014 года в Астане насчитывалось порядка 134 АЗС и ГАЗС, из них 124 – стационарные станции, 3 – контейнерные и 7 – передвижные. Кроме того, в городе насчитывается 568 резервуаров для хранения моторного топлива объемом 1 249,8 тыс. литров.



В столицу топливо поступает от казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, а некоторые частные АЗС привозят бензин с нефтеперерабатывающих заводов России: Уфы, Омска, Челябинска, Орска и др.