Качество, безопасность, бережная забота

Об этом беседа с председателем правления акционерного общества «Национальный научный центр материнства и детства» Тамарой ВОЩЕНКОВОЙ.– Недавно нашему цент­ру, обеспечивающему доступность населения к самым современным и эффективным медицинским технологиям, исполнилось восемь лет. В апреле текущего года мы прошли реаккредитацию по международным стандартам Joint Commission International, что подтверждает ориентированность Центра материнства и детства на высокие стандарты качества и безопасности лечения. В числе клинических направлений – женское здоровье, вспомогательные репродуктивные технологии, медицина плода, осложнения беременности, ведение недоношенных и больных новорожденных, хирургия новорожденных, а также детские соматические и хирургические болезни. Мы знаем проблемы плода, способствуем рождению малыша в условиях, соответствующих международным стандартам.Еще одна особенность центра – взаимодействие с пятью ведущими в стране республиканскими медицинскими организациями, входящими в состав АО «Национальный медицинский холдинг». Такое сотрудничество позволяет оказывать помощь пациентам на междисциплинарном уровне, использовать опыт, технологии и достижения каждой из дочерних медицинских организаций холдинга и получать лучшие результаты лечения.Наш центр – часть АО «Назарбаев Университет». В результате у нас общие партнеры на уровне лучших международных научных и образовательных школ, совместные научные и образовательные проекты. Например, в стенах ННЦМД в текущем месяце стартовала Медицинская школа университета. Первые 20 студентов уже начали осваивать медицинскую помощь на уровне международных стандартов и через несколько лет первыми в Республике Казахстан получат диплом врача международного образца.– В числе таких услуг – трансплантация печени детям от родственного донора. Например, в текущем году была проведена успешная операция семимесячному малышу. Трансплантацию почек детям от родственных доноров мы делаем самостоятельно уже два года, в текущем году сделали несколько таких операций. Оперативные вмешательства на гортани при врожденных аномалиях, папилломатозе гортани, использование эндоскопических технологий в операциях при врожденных аномалиях позвоночника и заболеваниях суставов, кишечника, легких также входят в число наших достижений.Именно в нашей клинике впервые была успешно проведена первая трансплантация родственных гемопоэтических стволовых клеток. В настоящее время впервые в Республике Казахстан мы готовимся к проведению трансплантации гемопоэтических стволовых клеток ребенку от неродственного донора. Органосохраняющие операции при раках груди, матки, выявленных на ранней стадии, также успешно выполняются нашими специалистами.Министерство здравоохранения и социального развития РК поставило перед нами задачу – обеспечить в Казахстане доступность медицинских услуг, для получения которых государство пока вынуждено направлять детей на лечение за рубежом. Для решения этой задачи выделяются необходимые средства, приобретается необходимое оборудование, наши врачи обучаются за рубежом, привлекаются ведущие иностранные специалисты для проведения мастер-классов.– Материнская смертность – интегральный показатель, отражающий влияние многих факторов – экономических, социальных, медицинских, экологических, на качество жизни человека. В течение последних лет этот показатель в Казахстане стабильно улучшается и по итогам 2014 года составил 11 случаев на 100 тысяч родов, еще три года назад таких случаев было 13. Снижение произошло благодаря обеспечению доступности качественной акушерской помощи во всех регионах страны, что позволило минимизировать фатальные исходы от так называемых управляемых причин: акушерские осложнения, инфекции. Однако стали заметнее причины, которыми управлять чрезвычайно трудно. Например, экстрагенитальные болезни женщин, не связанные с беременностью, но принимающие трагическое течение в условиях развивающейся беременности, онкологические, нев­рологические заболевания, болезни системы кровообращения. В большинстве западных стран семья женщины, выбравшей роды в случаях, когда беременность абсолютно противопоказана из-за высокого риска смерти, несет полную ответственность за исход и значительные финансовые затраты. В нашей стране эта ответственность полностью лежит на плечах государства и медицинских работников, поэтому у семьи больше возможностей для выбора.Еще одной острой проблемой осложнения беременности остается преэклампсия, которую мы диагностируем у 4–5% беременных. В последнее десятилетие появились убедительные доказательства ее наследственной природы. Отсюда отчетливые перспективы научных исследований, направленных на разработку конкретных лечебно-профилактических мероприятий, возможность внести определенные коррективы в традиционные рекомендации и принципы ведения таких пациенток, и, следовательно, предотвратить репродуктивные потери. Именно в этом смысл научного проекта, представленного нашим центром для рассмотрения Высшей научной технической комиссией при Правительстве РК в текущем году. От вышеуказанных причин матери умирают даже в экономически развитых странах с высокотехнологичной и эффективной медицинской помощью. Для трансферта из других стран в Казахстан эффективных технологий предупреждения неблагоприятных исходов беременности в ННЦМД работает Координационный центр, специалисты которого адаптируют эти технологии в нашем центре, затем обучают медицинских работников во всех регионах страны. Система обучения основана на оценке ресурсов конкретной медицинской организации, формировании навыков у каждого члена целевой партнерской группы и последующем мониторинге приобретенных в ходе обучения навыков.В случаях осложнений беременности или экстрагенитальных заболеваний мы предлагаем нашим коллегам в регионах междисциплинарные консилиумы в режиме телемедицины, направляем благодаря санитарной авиации квалифицированных специалистов, принимаем пациентов в нашем центре.Сегодня новые технологии направлены в большей мере на улучшение качества жизни женщины. Например, последствия неоднократных кесаревых сечений, вызывающие нарушения менструальной функции, болевой синдром, трудности в наступлении последующих беременностей, послеродовые уродинамические нарушения успешно устраняются специалистами Цент­ра женского здоровья при ННЦМД.– Существенное снижение детской смертности произошло за последние годы (за три года – почти на 30%), и прежде всего за счет улучшения ухода в возрасте до одного года. Однако более 60% наших младенцев умирают на первом месяце жизни. Прежде всего это недоношенные дети. Основная причина рождения недоношенных детей в экономически развитых странах – генетическая предрасположенность к преждевременным родам, в развивающихся странах – инфекции половых путей. В нашей стране благодаря своевременной постановке на учет (в первые 12 недель беременности) и последующему наблюдению акушером-гинекологом инфекция половых путей как причина преждевременных родов выступает все реже, однако уступая место последствиям осложненной беременности (преэклампсия) и экстрагенитальных заболеваний.Еще одна причина детской смертности, которая серьезно испытывает отечественную медицину на прочность, – врожденные пороки развития. Надо сказать, что в развитых западных странах она первая в числе причин смерти младенцев (у нас – вторая). В западных странах дети со сложными пороками развития, не совместимыми с жизнью, рождаются чрезвычайно редко, так как технологии пренатальной диагностики позволяют их «разглядеть» до 12 недель беременности, а ответственность за судьбу ребенка, если семья выбирает путь «рожать в любом случае», ложится на плечи семьи.В нашем центре есть все необходимое для ранней диагностики врожденных пороков развития, с помощью телемедицины мы имеем возможность провести пренатальный консилиум с любыми регионами нашей страны. Но около 30% казахстанских женщин не находят времени пройти скрининг в ранние сроки беременности по месту жительства, в результате иног­да отечественная медицина оказывается бессильной.Таким образом, мы видим свою миссию не только в организационно-методической деятельности для регионов, но и в трансферте технологий и формировании профильных навыков у медицинских работников.– В рамках объема, гарантированного государством, в центре бесплатную медицинскую помощь получают более 12 тысяч человек ежегодно. Это число постоянно растет. К нам пациенты направляются областными управлениями здравоохранения через электронный портал госпитализации, что позволяет планировать необходимые ресурсы под нужды конкретного человека. Ведь большинство технологий на самом высоком в стране уровне оказания медицинской помощи требуют серьезных ресурсов: специальных металлоконструкций, инструментов, изделий медицинского назначения, лекарств и даже донорских органов, в некоторых случаях мы привлекаем зарубежных специалистов. По этой причине иног­да нашим пациентам приходится ожидать получения качественных медицинских услуг.– Наши пациенты могут не беспокоиться: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи возмещается государством в полном объеме, закуп необходимого оборудования также осуществляется за счет государственных средств. Поэтому никаких финансовых ограничений мы не предвидим, а это значит, что нуждающихся в наших услугах мы принимаем и будем принимать в обычном режиме. Около 16% наших услуг платные, то есть они осуществляются за счет страховых компаний и личных средств пациентов. Основные затраты в тарифе платной медицинской услуги в центре – заработная плата, коммунальные услуги, амортизация оборудования, у нас нет необходимости увеличивать эти тарифы. Медикаменты, одноразовые изделия медицинского назначения, не производящиеся в нашей стране, в структуре тарифа платной медицинской услуги занимают незначительное место, ведь наши платные услуги, как правило, недорогие. Например, нет желания идти в поликлинику за получением догоспитального обследования – его можно пройти в нашем центре за счет собственных средств. Или рожать в индивидуальной палате под контролем выб­ранного пациентами медицинского работника. Пациент имеет возможность выб­рать ту медицинскую организацию, которая на выгодных условиях предоставит самую качественную медицинскую услугу. А мы уверены, что своих пациентов не разочаруем.