​Качество гарантировано

Соответствие международному стандарту – это гарант высокого качества, надежности и безопасности предоставляемых услуг, что, собственно, и подтвердили эксперты аккредитующего органа ESYD (Греция), представители европейской организации по международной аккредитации TÜV (Германия), участвовавшие в завершающем этапе процедуры. Проще говоря, пациенты центра могут быть уверены в точности лабораторных услуг, от которых зависят постановка диагноза и исход лечения.

По словам директора РДЦ Камалжана Надырова, получение аккредитации – итог двухлетней работы коллектива по совершенствованию менеджмента и технологических процессов. В штате центра работают свыше 100 специалистов, которые оказывают услуги детям и взрослым по более чем 600 наименованиям. В день проводится более 3 000 анализов и более миллиона в год – это колоссальный объем работы. Полная автоматизация исследований обеспечивает высокое качество и существенное сокращение сроков получения результатов анализов. Центр также работает с регионами республики, лечебными учреждениями столицы, страховыми компаниями и организациями, выполняющими миссии международного медицинского туризма.

Отметим, что, согласно проведенной в 2015 году экспертами CDC/;CLSI (США) оценке, Центр лабораторной медицины, структурная единица филиала Корпоративного фонда University Medical Center Рес­публиканского диагностического центра, признан одной из лучших лабораторий в Казахстане.