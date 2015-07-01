Качество, гибкость и прозрачность

Как известно, система образования – самая многочисленная по вовлеченности в нее граждан сфера, где пересекаются интересы государства, частного сектора, различных отраслей экономики и бизнеса. Именно в ней закладываются первые камни в основание гражданского общества, перед каждым человеком открываются неизведанные тайны мира и прививаются основы нравственного воспитания, формируется мировоззрение.Как педагог, посвятивший системе образования 20 лет, из них 14 лет проработавший на руководящих должностях, просто как гражданин, переживающий за отрасль, считаю, что, претворяя в жизнь План нации «100 конкретных шагов» Президента Нурсултана Назарбаева, важно добиться принятия конкретных практических мер.Отечественную систему образования по уровням деятельности и по качеству участников образовательного процесса можно разбить на три большие группы. Первая – это организация управлением образования и осуществление контроля (государственные органы и госслужащие): определение политики, стратегии и принятия решений.Вторая группа – реализация целей и задач: оказание образовательных услуг силами учебных заведений, педагогической общественности. Наконец, третья группа – потребление услуг образования учащимися, студентами, обществом. Следовательно, должно быть понимание того, что без учета потенциала и интересов всех участников образовательного процесса невозможно создать конкурентоспособную систему образования. Поэтому хочу обратить внимание общественности на следующие моменты.При осуществлении модернизации процедуры поступления на госслужбу следует учитывать специфику отрасли и акцентировать внимание на кадровом усилении районных и городских звеньев управления образованием. Президент определил формирование профессионального государственного аппарата как приоритет № 1, и первый шаг гласит: «Поступление на службу должно начинаться с низовых должностей».При реализации этой задачи в системе образования необходимо учитывать ее особенности. На местном уровне организацию осуществляют областные управления, городские и районные отделы образования. Если в штате ОУ насчитывается более 20 единиц госслужащих, то в гор/райОО – от трех (район) до 10 (города областного значения) единиц, что очень мало. Между тем управление образованием на уровне города и района – самое важное, определяющее звено в деле обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.Работники отделов, кроме знания законов и других нормативно-правовых докумен­тов, должны изнутри знать систему дошкольного, школьного, технического и профессионального образования, в совершенстве владеть навыками организации учебно-воспитательного процесса, понимать методические основы преподавания предметов. Такие навыки специалист может получить, только непосредственно работая в учебном заведении.Совершенно ясно: и молодой специалист с педагогическим дипломом отечественного вуза, и выпускник самого престижного международного университета не будут обладать этими навыками. В то же время директора или заместители директоров учебных заведений с солидным опытом и стажем работать на низовые должности, в отделы образования как на областном, так и на районном (городском) уровне, скорее всего, не пойдут.Также очевидно: чтобы поступить на работу в управления или отделы, занимающиеся вопросами экономики, финансов, промышленности, предпринимательства, земельных отношений, строительства, архитектуры, достаточно иметь хорошее базовое образование на уровне бакалавра. Но система образования требует иного подхода.Сегодня мировая тенденция такова, что центр тяжести все более ощутимо смещается с самого процесса обучения (учебные программы, академическая успеваемость учащихся, студентов) на компетентностный подход с сильной ориентацией на профессио­нальную и личностную подготовленность. В первую очередь, к конкурентоспособности выпускников, что и должно быть критерием результата образования.В этих условиях механизмы обеспечения качества становятся центральной составляющей подобного управления системой образования «по результатам». И возникает вопрос: хватит ли компетенции госслужащим региональных управлений и территориальных отделов образования организовать (при штате три-пять человек) соответствующее требованиям времени управление системой на местах? Какие меры необходимо принять для решения этой задачи на центральном уровне? В свете вступления Казахстана в ВТО эта проблема становится еще более актуальной.В связи с этим предлагается улучшить привлекательность государственной службы, увеличив штатную численность (за счет сокращения в области и центре) отделов, и на законодательном уровне предусмотреть механизмы привлечения опытных руководителей учебных заведений на государственную службу в городские и районные отделы образования. Без усиления этого звена сложно добиться улучшения качества государственных образовательных услуг.В новой редакции Закона «О государственной службе» в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура и спорт, важно предусмотреть специальные меры защиты госслужащих. Предлагается продумать механизмы привлечения талантливых преподавателей (также врачей, деятелей культуры, спортсменов-чемпионов) на государственную службу. Важно использовать их практический опыт для развития отрасли, подготовки стратегических программных документов и повышения квалификации других госслужащих.В случае увольнения их с госслужбы (кроме случаев коррупционных правонарушений) они должны быть обязательно трудоустроены по специальности, чтобы мастер своего дела продолжал вносить вклад во благо общества. Тогда многие высококвалифицированные специалисты без риска «остаться в забвении» после госслужбы (как часто бывает у нас, к сожалению) могли бы беззаветно служить государству. Несомненно, такие меры могли бы положительно отразиться на имидже госслужбы в целом.Не каждый дока может быть хорошим управленцем, но и не каждый топ-менеджер – гений в своей профессии. Было бы эффективно в педагогических вузах страны ввести обязательный курс «Система управления образованием» и государственный экзамен по нему, чтобы каждый выпускник знал все ступени образования и понимал, как ими управлять. Таким образом, каждого успешного и порядочного выпускника можно будет ориентировать на службу государству.Обеспечение прозрачности работы по контролю качества образования на всех его уровнях, проводимой на постоянной основе, – одна из самых востребованных обществом мер, направленных на противодействие коррупции. Было бы своевременно и справедливо некоторые функции по проведению независимой оценки качества образования из Министерства образования и науки передать в конкурентную среду (например, НПО), что дало бы импульс развитию отечественных НПО в этой сфере и возможность привлечения квалифицированных зарубежных специалистов.А в дальнейшем функции существующего Комитета контроля качества в сфере образования вовсе передать в Комитет по защите прав потребителей (или реорганизовать КЗПП в отдельное агентство с исключительными контрольными функциями), тем самым сделать контроль независимым, исключить влияние на оценку качества образования МОН РК как заинтересованного органа.Небольшая справка. Уже 15 лет в Евросоюзе успешно работает орган по контролю качества высшего образования – Европейская сеть контроля качества в высшем образовании (ENQA). Это орган наднациональный, работающий в тесном сотрудничестве с учреждениями и властью. На сегодня практически все европейские страны имеют официально учрежденные структуры (агентства) по контролю качества образования и/или схемы (системы) обеспечения качества. При этом существует огромное разнообразие форм и методов деятельности агентств, занимающихся вопросами контроля качества.Предлагается не менее чем два раза в год проводить обязательные публичные отчеты руководства учебных заведений перед Советом (педагоги, ученые, учащиеся, студенты, родители, НПО, СМИ), в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Такие отчеты обеспечат прозрачность их работы, а также позволят общественности оценить деятельность центральных и местных государственных органов, направленную на поддержку системы образования в целом и конкретного учебного заведения.К примеру, если государственный университет, колледж или школа своевременно получает средства из государственного бюджета и в достаточном объеме, но учебные программы реализует слабо, материально-техническая база не улучшается, выпускники неконкурентоспособны на рынке труда, то тогда общественность вправе потребовать объяснения от руководства учебного заведения и контролирующих его государственных органов.План нации «100 конкретных шагов» направлен на создание современного государства для всех. А продолжать реализацию этих судьбоносных идей Лидера нации Нурсултана Назарбаева будут сегодняшние школьники и студенты, именно им в будущем предстоит трудиться во благо процветания независимого Казахстана и обеспечивать реализацию Стратегии «Казахстан-2050», укреплять казахстанскую государственность. Поэтому роль системы образования была и остается стратегической. При этом особенно важно уже сегодня четкими и понятными механизмами заложить основу конкурентоспособной и открытой системы, которая могла бы обеспечить в будущем рост экспортного потенциала данного сектора.