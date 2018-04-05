​Качество и безопасность

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Марина Пархоменко

Ежегодно в нашей стране донорами крови становятся порядка 185 тыс. человек, которые осуществляют порядка 240 тыс. донаций. 80 тыс. реципиентов получают порядка 336 тыс. переливаний.

Работа службы крови в Казахстане организована в соответствии с лучшей мировой практикой и полностью обеспечивает качество и безопасность, о чем свидетельствуют самые высокие оценки мировых экспертов, которые прозвучали накануне открытия в Астане представительного форума, впервые проходящего в Казахстане, причем с участием порядка 40 ведущих специалистов в области транс-фузиологии.

– Сотрудничая с медицинскими организациями Казахстана почти 20 лет, мы не только наблюдали за переменами, но и внесли свой вклад в реформу ее службы крови, – отметил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций представитель регионального Центра США по контролю и профилактике заболеваний (СDC) в Центральной Азии Перри Киллам. – Мы убедились в том, что организации общественного здравоохранения в республике достигли значительного прогресса в том, чтобы соответствовать лучшим международным стандартам.

Представитель ВОЗ в РК Олег Честнов также высоко оценил оснащенность казахстанских центров крови, подготовленность специалистов, а самое главное – желание и дальше совершенствовать службу крови страны.

Для создания надежной системы донорства крови необходим долгосрочный подход, и ныне служба крови, как подчеркнул председатель Комитета охраны общественного здоровья Минис-терства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, переживает очень конструктивный этап. Казахстанская модель построена по вертикали – это 16 региональных центров и 2 республиканских. Такая централизация, а были не так давно упразднены 200 отделений крови, разбросанных по стационарам, позволила внедрить современные методы лабораторной диагностики, автоматизированной заготовки компонентов крови.

В 2011 году на базе городского центра крови Астаны создан Научно-производственный центр трансфузиологии, ставший методическим центром и координатором развития службы крови страны. В 2012-м организована республиканская референс-лаборатория, которая позволяет контролировать качество проводимых в регионах исследований.

В 2013 году был принят единый стандарт обеспечения компонентами крови по всей республике, который жестко установил проведение 2 обязательных методов тестирования – иммунологичес­кого и моллекулярно-генетичес­кого, предотвращающих любое инфицирование.

Внедрены ресурсосберегающие технологии заготовки крови, для обеспечения иммунологической и инфекционной безопасности применяется повсеместно лейкофильтрация ее компонентов. Создана лаборатория иммунологического типирования, потому стало возможным лабораторное сопровождение трансплантаций органов. Ежегодно выполняется более 6 тыс. исследований для обеспечения трансплантаций, проводящихся по стране.

Ряд этих и других мер позволяет соблюдать высокую безопас­ность используемых в медицине компонентов донорской крови. Так, только столичный Центр трансфузиологии бесперебойно обеспечивает 23 клиники необходимыми компонентами.

Сегодня, как отметила замес­титель директора Центра по медицинской работе Шайжамал Мусабекова, количества доноров и донаций, а ежедневно в центр приходят порядка 150 человек, хватает для удовлетворения пот­ребности столичных клиник. И на 95% донорство практически безвозмездное – сдающим предос­тавляется справка на 2-дневное освобождение от работы и 600 тенге на восполнение энергетических затрат, что, подчеркивается, не служит оплатой.

В Казахстане отмечается устойчивая тенденция к росту безвозмездного донорства крови, но ВОЗ считает, что в перспективе нужно добиться 100-процентного добровольного донорства, потому что это оплот надежного и безопасного переливания.

Об этом, а также о развитии международного сотрудничества в инновационных направлениях, о прикладных исследованиях и внедрении лучшего опыта в области переливания донорской крови и пойдет речь на конгрессе.

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