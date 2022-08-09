Качество интернета и обеспечение водой: что казахстанцы высказали министрам

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Правительства РК рассказал об итогах встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с населением, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Cогласно новому формату встречи проводятся в виде "живого общения" с проведением предварительной информационно-разъяснительной работы в прессе и соцсетях. В рамках выездов в регионы министры провели личные приемы граждан, встречались с представителями общественных объединений. Министрам задавали вопросы по качеству мобильной связи и интернета в городах и сельских населенных пунктах; электрификации и газификации; обеспечении питьевой водой; социальным проблемам", – сказал Смаилов.

Глава кабмина отметил, что в отдельных регионах еще не все адаптировались к новому формату проведения встреч.

"Принцип свободного доступа на встречи должен сохраняться. Глава государства подчеркивал важность принципа "слышащего государства". Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику. Людей волнуют простые вещи, происходящие здесь и сейчас. Только по итогам встреч населения с акимами всех уровней было поднято около 30 тысяч вопросов и предложений. Эти вопросы нужно решать. Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются", – подчеркнул Премьер-министр.

Он поручил руководителям центральных и местных исполнительных органов повысить результативность проводимых встреч с акцентом на оперативное решение проблемных вопросов, а также практиковать регулярное проведение встреч с целевыми группами с исчерпывающим решением поднятых вопросов.