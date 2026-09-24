Качество общественной среды не должно зависеть от места жительства человека – Токаев

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления Президент подчеркнул, что особое внимание следует уделить подрастающему поколению.

«Школьники и студенты во внеучебное время должны быть вовлечены в созидательную деятельность: заниматься спортом, осваивать новые сферы полезных знаний, читать книги. Для этого нужно максимально задействовать уже существующую инфраструктуру – библиотеки, музеи, школы, дома дружбы, парки, а также создавать новые общественные пространства. И это касается не только крупных городов – акцент нужно сделать и на малых городах, районных центрах и сельских территориях. Качество общественной среды не должно зависеть от места жительства человека. Правительству совместно с акиматами и заинтересованными государственными органами предстоит подготовить конкретные предложения по этому вопросу», – пояснил он.

Кроме того, Қазақстан Халық Кеңесі следует обсудить такую важную проблему, как практическое применение механизма государственно-частного партнерства.

«Потребуются изменения и в законодательство об эндаумент-фондах, чтобы открыть возможности долгосрочного финансирования проектов в сфере культуры и креативных индустрий. Другими словами, мы должны создать все условия для широкого участия граждан в общественной жизни страны, ведь большие перемены складываются из сотен тысяч малых дел. Именно так рождается новое качество нации и человеческого капитала», – отметил Глава государства.

Также он добавил, что сегодня страна вступила в историческую, судьбоносную эпоху.

«Очевидно, что масштабный процесс преобразований не ограничится модернизацией ветвей власти. Мы будем последовательно и непрерывно продолжать комплексную работу по построению Справедливого, Передового, Чистого и Сильного Казахстана. Нам предстоит успешно реализовать реформы и создать прочную основу для устойчивого роста и процветания страны. Для этого следует трансформировать общественное сознание. Иными словами, в основе сознания нашего народа необходимо укоренить такие качества, как образованность, аккуратность, ответственность и трудолюбие. Ведь соблюдение закона, забота о своей стране, бережное отношение к природе, поддержание чистоты – все это важные ценности, присущие прогрессивной нации. Главная цель инициатив «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок» заключается именно в том, чтобы окончательно утвердить эти ценности в нашем обществе», – сказано в тексте обращения.

Вместе с тем, еще одна важная задача – формирование национального самосознания и возрождение исторической памяти.

«В этом направлении проводится большая работа. Я и ранее высказывал свои мысли по этой актуальной теме. Мы уделяем особое внимание расширению пространства нашей национальной культуры и популяризации наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в духовной жизни народа. Мы системно изучаем историю Великой степи и эпохи Золотой Орды, восстанавливаем целостную летопись нашего народа. В этом году, после 22-летнего перерыва, несколько сакральных объектов Казахстана были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В данный список включены уникальные объекты, расположеннные в Мангистауской области. Следующим шагом стало включение в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО двух уникальных памятников – Жаркентской мечети и Вознесенского кафедрального собора», – резюмировал он.

По словам Президента, эти жемчужины архитектуры – яркое и убедительное свидетельство культурного многообразия Казахстана, традиции бережного, уважительного отношения к истории и духовному наследию.