Качество – основа конкурентоспособности

Экономика
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Выпуск продукции мы начали с 2011 года и с тех пор постепенно расширяем производство. Птицекомплекс оснащен оборудованием от лучших мировых производителей. Расширение комплекса в ходе реализации второго этапа проекта позволило с нынешнего года увеличить мощность производства индейки на 3 282 тонны. Теперь годовой объем достиг 8 110 тонн.

Предприятие расположено в селе Бадам Ордабасинского района Южного Казахстана и является первым в агропромышленном комплексе республики проектом по производству мяса индейки на промышленной основе. Производственное оборудование закуплено в 11 странах мира, поставлено и смонтировано специалистами израильской компании M. A. D. Developing Agricultural, имеющими опыт подобной работы во многих странах мира.

Проект, вошедший в Карту индустриализации Казахстана, реализован при финансовой поддержке АО «КазАгроФинанс». Общий объем инвестиций в данный проект составляет 5,58 млрд. тенге.

Уже сейчас на птицекомплексе налажен выпуск 55 видов продукции – от диетического мяса до продуктов его переработки. В Россию мы сейчас экспортируем весь ассортимент, хотя начинали с поставки только замороженной индейки. Наш товар соответствует всем меж­дународным стандартам, и время показало, что он пользуется хорошим спросом не только в стране, но и за ее пределами.

Проблем с доставкой продукции на рынок соседней страны нет. Благодаря Таможенному союзу машины, обеспеченные необходимыми сопроводительными документами, беспрепятственно, без остановок и дополнительных проверок добираются до торговых точек.

Хочу подчеркнуть еще один важный момент. Выход на российский рынок потребовал от нас пересмотреть многие подходы к организации производства и механизму реализации готовой продукции. Речь в том числе и об упаковке. Теперь она у нас самая современная и соответствует всем требованиям.

Думаю, что углубление интеграции и создание единого экономического пространства пойдет только на пользу нашим предпринимателям, стремящимся расширить рынок сбыта своей продукции. Главное, чтобы товар соответствовал всем принятым стандартам, иначе потребитель очень быстро разберется, что к чему, и перестанет покупать. Приятно осознавать, что российские покупатели очень довольны качеством нашей продукции, хотя у них есть с чем сравнивать и из чего выбирать.

Мурат ТАГАЕВ, 

генеральный директор ТОО «Ордабасы құс»

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