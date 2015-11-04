​Качество при количестве

Сегодня на линиях «СарыаркаАвтоПром» производятся первый казахстанский внедорожник SsangYong Nomad и японский вседорожник Toyota Fortuner. А всего на обеих площадках уже успешно собирались десятки модификаций легковых, грузовых автомобилей и автобусов именитых мировых фирм. Достойное качество продукции налицо, но ее относительная малосерийность – не больше нескольких тысяч машин в год – не способствует получению высоких доходов.

На это обстоятельство обратил внимание новый аким региона Архимед Мухамбетов на одном из областных совещаний, где рассматривался вопрос о развитии предпринимательства. Он пожелал автозаводам найти марку машины, производство которой пошло бы большими сериями, что позволит сокращать издержки и увеличивать доходы и прибыли.

В начале октября в Астане состоялось главное автомобильное событие года – III Международная выставка автомобильного транспорта Astana International Auto Salon 2015 (AIAS 2015). В ее рамках AllurGroup презентовала автомобили JAC.

Как отмечалось в пресс-релизе компании, прошла казахстанская премьера всей модельной линейки автомобилей JAC, запуск которых AllurGroup осуществила на костанайском заводе. Модельный ряд JAC в Казахстане включает такие модели отечественного производства, как J5, S3, S5, J6 и M5. В компании отмечают, что востребованность автомобилей JAC в стране обусловлена соотношением высокого качества с доступными ценами. Стоимость самой доступной модели J5 стартует с 12 000 долларов, S3 – от 15 000 долларов, стартовая цена S5 составляет 17 000 долларов, модель J6 в базовой комплектации будет доступна за 14 000 долларов, а стоимость M5 будет начинаться с 24 200 долларов.

Производство этих автомобилей характеризуется оптимальной экономией на стали и других материалах. Оптимизация расходов производителя происходит также за счет солидного объема производства. Ввиду того что JAC является в Китае государственным брендом, все автомобили компании проходят строгий контроль качества и безопасности. Все модели бренда получили 5 звезд по безопасности C-NCAP – уникальное достижение!

Также на выставке был представлен единственный автомобиль, имеющий наибольший процент локализации в РК, – SsangYong Nomad. Была представлена и модель Peugeot 2008 казахстанского производства. Посетители первыми в стране смогли увидеть данный автомобиль, так как он поступит в продажу в дилерских центрах AllurGroup только в январе 2016 года.

К тому же вниманию посетителей выставки Astana International Auto Salon 2015 была представлена коммерческая техника – Iveco Stralis, JAC N721S и JAC N9441. Но роль наиболее массовых моделей отводится не им.

– В рамках Astana International Auto Salon 2015 мы презентовали автомобили JAC, которые соответствуют мировым стандартам и которые мы производим в рамках сотрудничества с китайской компанией, – прокомментировал итоги выставки председатель совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев. – Это новая веха в развитии казахстанского автопрома – старт нашего стратегического партнерства по созданию национального бренда. Это новые перспективы, которые позволят расширить линейку брендов автомобилей казахстанского производства, а также предложить отечественному потребителю машины доступной ценовой категории и высокого качества. Уверен, что такая смелая цель, как, к примеру, создание казахстанского национального автобренда, вполне реалистична. Мы нацелены на успех.

В свою очередь заместитель акима области Сергей Карплюк в своем докладе на упомянутом совещании заявил, что в сфере машиностроения по региону рассматривается сейчас как перспективный один проект: ТОО «СарыаркаАвтоПром» совместно с китайской компанией JAC Motors планирует реализацию производства в Костанае автомобилей JAC методом CKD. Стоимость проекта – 15 млн долларов, должно быть создано 350 рабочих мест. И добавил: в ходе визита Главы нашего государства в Китай 31 августа 2015 года подписан меморандум о старте производства автомобилей JAC в Казахстане.

Стоит отметить, что с легкой руки Главы государства в Костанае реализован и успешный проект с фирмой «Тойота» по выпуску Toyota Fortuner. Но в нем осторожными японцами изначально обозначались достаточно сдержанные масштабы производства – до 3 тыс. машин в год. Что, честно говоря, в общем устраивало и вторую сторону, так как «Тойота» взяла на себя реализацию собираемой в Костанае продукции по всему миру.

Спустя 20 лет строительства капитализма в Казахстане уже мало кто в нашей стране сомневается, что порой легче произвести, чем продать. Давно забыты времена, когда казахстанцы «добывали» себе автомашины. Сейчас на рынке переизбыток авто любых достоинств. И по-другому уже, очевидно, никогда не будет. Особенно в полусотне, тем более тридцатке, наиболее развитых стран, куда стремится молодая республика.

Наивно предполагать, что костанайцы не стремились к крупным сериям. Разумеется, все время шел поиск и подбор моделей, которые можно поставить на большой поток. Но процесс шел с переменным успехом. Например, неплохо начала было складываться судьба недорогого и практичного легкового «Шанса» с участием Украины. Однако проект заглох по не зависящим от костанайцев причинам. Тем не менее установка на скорый «рост тиражей» осталась в силе и действует.

Крупносерийное производство предполагает выпуск такого количества автомобилей, которое вряд ли будет возможно продать в одном только Казахстане, поэтому логично, что ставка делается на экспорт. Но это автоматически предполагает конкурентные цены и высокое качество продукта. Насколько готовы к такой конкуренции костанайские первопроходцы казахстанского автомобилестроения? Конечно, время все покажет однозначно, однако их шансы выглядят довольно оптимистично.

Главное – сделан солидный инженерный задел, позволяющий идти в ногу с коллегами и конкурентами, а не догонять их. В рамках локализации производства закуплено и освоено самое современное и ключевое оборудование. Грубо говоря, не станки по собственноручному изготовлению болтов и гаек, но автоматические линии по раскрою и сварке кузовов, их окраске. Стоит только представить себе, сколько расходов требует доставка на завод готовых кузовов в сравнении с нынешней транспортировкой пачек листовой стали… Такие подходы обнадеживают.