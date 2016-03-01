​Качество жизни против старения

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Эти данные прозвучали во время заседания «круглого стола», посвященного теме «Общество и пожилой человек». Его организаторы – Иннова­ционная научная школа геронтологии и гериатрии Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова совместно с Алматинским городским Домом ветеранов – пригласили для обмена мнениями и опытом по вопросам активного долголетия руководителей государственных органов. В том числе здравоохранения и со­циального развития, представителей неправительственных и частных организаций, ученых и экспертов в области проблем старения.

Они обсудили инновационные подходы в предоставлении социальных и медицинских услуг, вопросы повышения качества жизни пожилых людей, государственно-частное парт­нерство в сфере медико-социальной помощи пожилым, их социальную активность, потенциал и ресурсы. А также взаимосвязь таких людей, семьи и общества в плане взаимопомощи, преемственности и связи поколений. Тема преемственности «Современное общество – пожилому человеку, пожилой человек – современному обществу» красной нитью проходила во многих выступлениях.

Научный консультант Иннова­ционной научной школы геронтологии и гериатрии, заслуженный деятель РК, профессор Айкан Аканов, представляя результаты проводимого научного исследования, сообщил, что в Казахстане уже к середине нынешнего столетия прогнозируется дальнейшее повышение до 25% доли людей в возрасте 65+.

– Сегодня увеличение числа пожилых людей в нашем обществе рассматривается и как успех, и как вызов, – продолжил профессор. – Успех связан с тем, что продолжительная здоровая и активная жизнь считается результатом экономического благополучия страны. В то же время при демографическом старении возрастает потребность в активной медико-социальной поддержке. Поэтому одной из стратегических задач для страны становится необходимость продолжать создавать устойчивую среду в современном обществе для принятия подобного вызова.

В связи с этим научный консультант остановился на государственной программе развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан», в которой как раз речь идет о разработке и внедрении протоколов ведения больных, стандартов оказания медицинской помощи для восстановительного лечения, медицинской реабилитации, паллиативной помощи и сестринского ухода. Затрагиваются в этом документе и другие важные аспекты, отражающие качество медицинской помощи. Такая специальная помощь предназначается в основном для людей в возрасте 65 лет и старше, число которых в Казахстане составляет 7% от общего числа населения. Для сравнения: казахстанцев в возрасте до 14 лет насчитывается 25%, от 15 до 64 лет – 68%. В мире картина несколько иная, так как людей 65+ в развитых странах больше, чем в Казахстане. Соответственно меньше детей до 14 лет и активного населения до 64 лет.

В мировом рейтинге по количеству населения, достигшего 60 лет и старше, лидирует Япония, сообщил профессор Аканов. Казахстан в этом списке находится на 86-м месте, оказавшись «демографически моложе» России, Беларуси, Молдовы и Армении. Говоря о постсоветских странах, следует добавить, что Украина и Грузия и вовсе попали в первую тридцатку «демографически старых» государств. Всего в мировом демографическом рейтинге участвовала 201 страна.

Здесь следует пояснить, что соглас­но классификации, предложенной польским демографом Эдвардом Россетом, «демографически молодыми» считаются страны, у которых доля людей от 65 лет и старше составляет менее 4% или менее 8% при возрастном пороге от 60 лет и старше. «Демографически зрелыми» можно назвать страны, где эта доля соответственно 4–7% или 8–12%. А «демографически старыми» – от 7% и выше или более 12%.

Рассказывая об исследованиях в области одной из наиболее интересных и трудных проблем – продолжительности человеческой жизни, профессор сделал акцент на сложном комплексе факторов, имеющих решающее значение для продолжительности жизни человека. «Факторами успешного старения» он назвал социально-экономические, климатические, биомедицинские, психические и другие. Каждый из них он подробно описал и раскрыл их взаимосвязь и влияние на человеческую жизнь. Говоря об уровне озабоченности правительств старением своего населения, профессор указал, что в Казахстане этот показатель составляет 100%.

Руководитель Инновационной научной школы геронтологии и гериат­рии Айнур Ешманова рассказала, что в рамках проекта Министерства здравоохранения и социального развития, посвященного антистарению, разработана Автоматизированная экспертная программа медико-экономической нагрузки на регион Казахстана в деле оказания помощи людям пожилого возраста. Были апробированы пути определения медико-социальных потребностей пожилых людей. Так, ученые исследовали 3 000 казах­станцев пожилого возраста. 75% из них – это люди в возрасте 65–74 лет, 23% – 75–84 лет и 2% – 85 и старше. Исследование подтвердило, что каж­дая возрастная группа имеет свои особенности в медико-социальных потребностях. Вопросы касались физических возможностей респондентов, их социальной активности, психологического статуса, состоя­ния здоровья, вплоть до чувств одиночества, беспомощности. А также самооценки здоровья и уровня пользования медслужбами. Согласно опросу для удовлетворения медико-социальных потребностей пожилого человека требуется финансирование в 10 раз больше по сравнению с существующим. Причем затраты на оказание медпомощи у каждой группы разные.

Далее речь коснулась таких интересных вопросов, как продолжительность жизни в разных странах и регионах мира, и сколько может жить человек в будущем. Говоря о Мадридском международном плане действий по проблемам старения, докладчик подчеркнул, что этот документ рассматривает новый подход к положению людей пожилого возраста. Принимая во внимание демографическую революцию, которая происходит во всех странах мира, План действий предлагает новый подход к политике в области старения, который будет способствовать созданию общества для всех поколений.

В Казахстане решением проблемы старения заняты различные секторы неправительственных организаций. Однако надо больше привлекать ученых и гражданское общество, говорили специалисты. Поскольку только совместными усилиями с государством можно будет добиться значительного успеха. Ведь старение – это проблема межотраслевая и меж­дисциплинарная, которая требует комплексного решения, основанного на активном долголетии и ресоциализации.

По итогам встречи была принята резолюция. В ней участники заседания «круглого стола» предложили ряд рекомендаций Инновационной научной школе геронтологии и гериатрии. В том числе проводить ежегодно международный форум «Общество и пожилой человек», а также создать общую базу разных организаций, имеющих успешный опыт по этой проблематике.

Министерству здравоохранения и социального развития было рекомендовано стимулировать занятость пожилого населения и вовлекать работодателей в активную работу с людьми старшего возраста. К примеру, развивать менторство, удаленное консультирование и наставнические программы. НПО выразили пожелание заняться формированием положительного образа пожилого человека в обществе. Обращаясь к органам местного управления, ученые также предложили ряд мер. Одна из них – активнее изучать потребности пожилых людей, поскольку удовлетворенность качеством жизни тесно связана с участием человека в общественной жизни.

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