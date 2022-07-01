Качество жизни зависит от качества мышления

В современном мире критическое мышление можно назвать одним из самых важных soft skills, развивать которые объективно необходимо каждому. О том, что такое критическое мышление, почему от него зависит не только жизнь конкретного человека, но также общества и государства в целом, мы поговорили с teaching professor Университета КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева, PhD-кандидатом Свободного Университета Амстердама, магистром философии, магистром исследований Евразии Дмитрием Мельниковым.

– Дмитрий Николаевич, давайте сразу разберемся – что такое крити­ческое мышление?

– Есть короткое определение, с него и начну. Критическое мышление – это способность человека понимать, как именно он мыслит, думать о своем мышлении, видеть процесс своего мышления, корректировать его в нужную сторону и развивать. Дело в том, что, как правило, мы не понимаем или понимаем очень частично, что происходит в нашей собственной голове. Не видим, что происходит в нашем сознании, и часто даже не интересуемся тем, как мы думаем и почему думаем то, что думаем.

У нас есть иллюзия, что мышление – автоматический процесс, и то, как мы приходим к каким-то мыслям, идеям, заключениям, выводам, происходит само собой. Это ошибка и большая проблема. Если человек совершенно не задумывается и не контролирует процесс мышления, то возникает много проблем. Появляются стереотипы, искажения восприятия. Такой человек не видит ­логические ошибки, легко становится жертвой манипуляции.

Поэтому так важно понимать, что происходит у нас в голове: не только, что мы мыслим, но и как мы это делаем.

– Довольно многие понимают фразу «крити­ческое мышление» слишком буквально и думают: вот я критикую соседа, собаку соседа, акимат, правительство, государство – значит у меня критическое мышление.

– Это, конечно, не так. Критическое мышление – это не просто критика ради критики.

Частичным синонимом для понятия «критический» может быть «аналитический». То есть человек, критически мыслящий, всегда анализирует информацию, которую он получает и на основе которой формирует свои идеи, мнения и решения по различным вопросам. Критически мыслящий человек видит разные аспекты этой информации, может понять, из чего складывается та или иная идея, образ, гипотеза, информационное сообщение. Кто автор? Может ли у него быть корыстная заинтересованность в теме? Заслуживает ли доверия источник? Не слишком ли эта информация эмоциональна или апеллирует к стереотипам аудитории?

То есть стратегической целью критического мышления является, скажем так, положительный результат, а именно – нахождение истины. В то время как критика ради критики, отрицание ради отрицания – интеллектуально непродуктивная позиция. И часто это как раз стратегия поведения людей, которые не заинтересованы в истине, в реальном понимании проблемы.

Да, сомнение, критика – важнейшая часть аналитического мышления, но это всегда делается с какой-то положительной целью. И, наоборот, люди с установкой «критикую все, что вижу» легко могут пуститься в отрицание объек­тивно правдивых и правильных вещей, подвергать сомнению даже то, что достоверно и обосновано. Мы такую позицию нередко можем наблюдать, и конструктивной ее назвать нельзя.

– Бывает и необоснованное сомнение? Сомнение – необходимая часть критического мышления, но ставить между ними знак равенства нельзя?

– Давайте помнить, что сомнение не может и не должно быть самоцелью. Мы сомневаемся, когда ищем истину, чтобы избавиться от заблуждений. Когда истина найдена, мы принимаем ее как факт, как обоснованное убеждение и идем дальше.

Нужно хорошо понимать, когда сомнение продуктивно, а когда нет. Есть такой прием манипуляции, когда люди отрицают даже, казалось бы, очевидное. На реальные, объективно установленные и подтвержденные факты их реакция: нет-нет, что-то там не так, не может быть, я в это не верю и так далее. К такому надо относиться настороженно, потому что к критическому мышлению такое «сомнение» отношения не имеет.

Кстати, сейчас, в эпоху постправды (когда факты перестают считаться истиной и убеждать), это происходит часто. Например, немало людей отрицают даже доказанные факты серьезных преступ­лений, гибель большого числа людей.

– Почему критическое мышление необходимо всем?

– Наша реальность зависит от нашего мышления. Возможности, которые мы для себя видим, то, как мы оцениваем события в жизни, какие решения принимаем, как относимся к тем или иным вещам и людям, – все зависит от наших убеждений, буквально от мыслей в голове.

Нельзя забывать и о том, что мы все – социальные существа, и у нас есть какие-то обязательства перед семьей, обществом, коллективом или шире – государством. Так вот, с точки зрения качественного развития государства и общества тоже крайне важно, чтобы у людей был высокий уровень критического мышления.

Почему? Такой человек, скажем так, способен вносить гораздо больший вклад в жизнь общества, он будет хорошим гражданином, специалистом, будет более адекватно оценивать политическую ситуацию, социально-экономи­ческие явления...

– В финансовую пирамиду не полезет...

– Да, в том числе!

И когда таких способных мыслить, а значит, и жить более качественно людей много – это, безусловно, огромный плюс для всего общества. Ведь в конечном счете на нашу жизнь влияет не только качество нашего собственного мышления, но и качество мышления людей вокруг нас.

С теми, кто способен ­критически мыслить, проще вести диалог, договариваться, сотрудничать, решать какие-то проблемы. Такие люди умеют аргументированно обосновать свою точку зрения, уважают альтернативный взгляд на вещи, принимают решения, основываясь на фактах, а не на эмоциях, обладают гибкостью мышления, открыты новым знаниям.

Это очень важная мысль, я ее еще раз подчеркну: критическое мышление – важнейший фун­даментальный навык, потому что качество нашего мышления определяет качество нашей жизни.

– События последних нескольких лет наглядно показали, что с критическим мышлением в обществе есть проблемы. С чем это может быть связано?

– Есть здесь некая глубинная причина: многим людям все-таки удобнее и проще мыслить и сущест­вовать автоматически, не делая усилий для развития и не ставя под сомнение то, что кажется им очевидным. Так проще для нашего мозга, который от природы, скорее, ленив.

Критическое мышление и его развитие – всегда в определенном смысле вызов самому себе, потому что для этого необходимы определенные усилия, работа над собой. И есть немало людей, которые так или иначе, в той или иной форме от этого отказываются. Например, им кажется, что это неважно. Это и означает, что они остаются в режиме некоего автоматического мышления и существования.

Вернемся опять к определению критического мышления: это способность видеть процессы собственного мышления. Эту способность нужно развивать, она не то чтобы врожденная. Но, как я уже говорил, многим кажется, что мышление – автоматический процесс. Произошло событие – и как реакция на него у человека возникают какие-то мысли, идеи, эмоции. Человек без критического мышления даже не будет пытаться понять, как эти мысли возник­ли, почему именно они. Он будет исходить из того, что раз именно эти мысли первыми в голове появи­лись – значит так оно для него и есть, это его убеждения, точка зрения, его «истинное я».

Этот автоматизм – большая проблема. И быть уверенным, что такого «мышления на автопилоте» достаточно для жизни – серьезная и опасная иллюзия.

Другая не менее серьезная причина отсутствия критического мышления или его слабости в обществе связана с тем, что мы живем в эпоху переизбытка информации, большого количества различных интерпретаций. Люди думают, что простое поглощение информации и есть мышление. Это тоже иллюзия. Информация – это еще не знание, а простое ее восприятие еще не есть мышление.

Кроме того, особенность современного информационного пространства в том, что нередко, когда мы получаем какую-то информацию, она уже искажена, причем иногда сознательно. В информации, которую нам преподносят, часто размыты границы между фактом и мнением. Есть интерпретации, которые выдаются за факт, манипуляции и риторика. Очень много эмоций, которыми пытаются подменить реальные факты. Это даже может быть не ложь, но представлено все может быть так, что и истиной это назвать будет нельзя.

Когда такой информации много, критическое мышление может давать сбой.

– Это прямо вот прак­тической важности вопрос. Как человеку вести себя в информационном поле, в котором масса таких «мин»?

– Первое правило информационной гигиены: должна быть определенная стратегия пребывания в информационном пространстве. Лучше там не блуждать просто так. Человек должен расставить приоритеты для себя – понимать, какая информация для него важна, какая нет. Сейчас есть крайне много неважной информации, которая выдается за важную. Манипуляторы используют «крючки», триггеры, чтобы зацепить пользователя и заставить его думать в нужном направлении. Это все нужно на­учиться понимать и отсекать.

Особенно важно видеть разницу между эмоциями и фактической информацией. Если где-то видишь слишком много эмоций, – тут же должна загореться внутренняя «красная лампочка», сигнал тревоги сработать, потому что, как правило, переизбыток эмоций, эмоциональное давление – это признак манипуляции.

Кстати, важнейшей частью критического мышления является как раз таки развитие рационального мышления, максимальное освобож­дение от чисто эмоциональных реакций.

Также надо помнить, что в ситуации личного переизбытка информации уровень критического ее восприятия снижается. И еще одно важное правило информационной гигиены – ограничивать свое пребывание в информационном пространстве, не сидеть бесконечно в социальных сетях, не читать новости нон-стоп.

Вообще, потребление информации должно быть процессом максимально осознанным, кон­тролируемым нами и дозированным. Человек должен понимать, зачем он в данный момент находится в информационном поле, что для него имеет значение, а что нет (на что обращать внимание, на что нет), и должен уметь вовремя «выключиться» из этого бесконечного потока информации, чтобы дать время обдумать ту, что он уже получил.

Я бы сказал, что наше внимание – это тот ресурс, который мы недооцениваем и часто неправильно используем. А внимание – это дверь в наше сознание, и мы не должны пускать туда то, что будет нас разрушать.

– Источники информации сегодня настолько таргетированы на приори­теты и интересы каждого пользователя, что если, например, человек в основном получает информацию из социальных сетей, то есть шанс, что он попадет в «информационный пузырь», где просто не будет точек зрения, отличных от тех, которых он придерживается. Насколько важно выходить из этого «пузыря»?

– В критическом мышлении есть такой принцип: нужно уметь искать опровержение своей позиции, уже полученной информации.

На нас всех на глубинном уровне сильно влияет множество искажений в работе нашего мозга. Одно из них – склонность к подтверждению своей точки зрения. Даже без созданных алгоритмами «информационных пузырей» мы всегда больше внимания уделяем и лучше запоминаем информацию, которая подтверждает наши знания и убеждения. Такая склонность есть у всех в той или иной степени, но у людей с высоким уровнем критического мышления это искажение минимальное.

В чем будет состоять стратегия, которая может помочь минимизировать воздействие этого когнитивного искажения на наше мышление? В том, чтобы человек понимал: даже если у него есть определенная точка зрения по какому-то вопросу, его точка зрения не единственная. Стратегия в том, чтобы сознательно прислушаться к аргументам против, понять противоположную твоей позицию. Надо это делать время от времени как раз для того, чтобы не оказаться полностью в «информационном пузыре», чтобы картина реальнос­ти не была однобокой.

Выслушивание альтернативных мнений – один из эффективных механизмов, позволяющих сохранять открытость ума, рефлексивность и способность воспринимать разные позиции, разные точки зрения. Мы живем в эпоху почти глобальных искажений, когда люди оказываются в огромных «информационных пузырях», иногда совпадающих с масштабами целых стран или даже больше. Внутри этих «пузырей» формируется определенное чувство реальности, например, такое, что нашему «доброму» миру постоянно угрожают «враги» или что естественно и правильно только наше, то, как принято у нас. А все остальное – ложь, зло, извращение.

Поэтому, думаю, особая актуальность критического мышления сегодня состоит во многом именно в том, что оно позволяет современному человеку не стать заложником искаженных ограниченных «информационных пузырей» и дает людям возможность найти взаимопонимание.

– Как система образования может способствовать развитию критического мышления? Я спрашиваю не про дисциплину «критическое мышление», а об образовательном процессе в целом.

– Действительно, развитие критического мышления не сводится только к изучению соответствующей дисциплины. Важный аспект этого вопроса связан с тем, как выстраивается процесс преподавания, как взаимодействуют учитель и ученик в рамках любого предмета, любой дисциплины.

Ключевой момент – умение учителя поощрять и развивать способность учеников задавать вопросы. Вообще, критическое мышление – во многом и есть задавание вопросов другим и себе. И здесь мы приходим к тому, что процесс обучения не может быть беспроблемным, в том смысле, что это не должна быть просто передача готовых знаний, такая трансляция истин. Обучение – это процесс совместного обсуждения, исследования, поиска ответов на важные вопросы, в котором и возникает знание.

Занятия, уроки, лекции должны выстраиваться так, чтобы на них звучало много вопросов – причем не только к педагогу с просьбой разъяс­нить что-нибудь, но и к другим ученикам, к самим себе. Я по своему опыту преподавания хорошо знаю: когда в аудитории звучит много искренних, заинтересованных, обоснованных вопросов, – это положительно влияет на атмосферу в целом и на понимание темы. Такой подход вызывает интерес у аудитории. Хочется участвовать в дискуссии, возникает ощущение сопричастности к теме.

Такой подход способствует повышению самостоятельности учеников – в мышлении, принятии решений. Критическое мышление не основывается на готовых ответах, это всегда самостоятельный процесс понимания и поиска истины, планирования своего развития.

Ну и про критическое мышление как дисциплину забывать тоже нельзя, потому что она помогает научиться учиться, дает понимание важности знаний, ценности саморазвития, необходимости расширения горизонтов, помогает учиться или думать более эффективно, более качественно.

– Что такое умный человек?

– Критическое мышление, я считаю, во многом и есть синоним ума. Умный человек – не просто тот, кто много знает. В современном мире многие знания быстро устаревают, а умение мыслить, то есть ум, нет. Так что, если коротко, то умный человек – это человек с высокой способнос­тью мыслить критически.

Я бы сказал, что важнейшим признаком ума является живой интерес к познанию, пониманию, к расширению своего мира, возмож­ностей, знаний, опыта. По-настоя­щему умный человек – тот, кому инте­ресно изучать и познавать что-то новое, потому что это меняет и развивает его самого. Ключевой признак настоя­щего ума – именно желание и способность не оставаться на одном месте.

В связи с этим возникает важная идея, что ум, критическое мышление – не просто навыки, это определенные качества личности.

В критическом мышлении есть такое понятие, как «интеллектуальные добродетели». Это качества личности, которые мотивируют человека на развитие, познание. В числе таких качеств – открытость ума, любознательность, способность слышать и понимать другую позицию (гибкость), интеллектуальная честность, и фундаментальным уровнем критического мышления является их развитие. Этим должна заниматься и система образования, и каждый из нас самостоятельно.

А вот оставаться на одном месте, не интересоваться ничем новым, довольствоваться тем уровнем развития, который есть сейчас, не изменяться – это, на мой взгляд, можно назвать настоящей глупостью.

– Как связаны крити­ческое мышление и граж­данская активность?

– Критическое мышление поч­ти всегда предполагает активную жизненную позицию. То есть, как правило, человеку с развитым ­критическим мышлением не все равно, что происходит в стране и обществе, в организации, в которой работает, в подъезде, в котором живет. Ведь он понимает, что многое может быть по-другому, лучше.

В решении существующей проб­лемы иждивенчества, инфантилизма в обществе важную роль, очевидно, играет развитие культуры гражданского участия, социальной активности. И это, повторюсь, напрямую связано с критическим мышлением. Чтобы сформировать крепкую гражданскую позицию, которую человек готов активно отстаивать, он должен иметь обос­нованные убеждения, хорошо понимать ситуацию, осознавать, как все работает и как можно что-то изменить.

Если перефразировать великого немецкого философа Иммануила Канта, гражданское общество начинается с умения пользоваться собственным умом. И настоящим гражданином человека делает именно умение мыслить самостоя­тельно. И уже из этого следует все остальное: такие люди объединяются и решают проблемы сообща.

А застой и инфантилизм в общест­ве, соответственно, очень красноречивый признак того, что людей, критически мыслящих, здесь мало. Люди, не способные мыслить самостоятельно и сформировать свою позицию, будут просто сидеть и ждать, что изменения, если они и будут, придут извне, что какие-то блага тоже придут извне.

– Что насчет роли СМИ в развитии критического мышления?

– Это важный вопрос. Первое, конечно, что приходит в голову – это то, что СМИ должны быть более качественными, подавать неискаженную информацию, не манипулировать, давать разные точки зрения. Но это все очевидные вещи.

Если смотреть глубже, я думаю, что СМИ могут сыграть ключевую роль в развитии культуры общественных дискуссий, налаживании диалога – между экспертами, пуб­личными интеллектуалами, аудиторией, гражданами, властью и так далее. Широкое и качественное общественное обсуждение важных проблем (как республиканского, так и локального масштаба), задавание вопросов обществу и государству – все это может способствовать как росту гражданской активности, так и развитию в обществе критического мышления и взаимопонимания. Потому что больше людей будут вовлекаться в эти дискуссии, в анализ проблем и поиск их решения.

Здесь следует добавить, что у таких дискуссий, обсуждений, дебатов должен быть результат. Не­обязательно в принятии какого-то организационного или полити­ческого решения и так далее. Иногда более ясное понимание обсуждаемой проблемы, создание возможностей для взаимодействия – уже хороший результат.

Но тем не менее, чтобы культура дискуссий развивалась и крепла вместе с гражданским обществом, во всех этих процессах должно быть заинтересовано государство.

Моя мысль состоит в том, что государственные институты могут и должны принимать участие в развитии критического мышления в обществе как важного социального фактора, фактора развития общества. И государство сможет хорошо выполнить эту роль, если будет вовлечено в общественные дискуссии, будет поощрять их и реагировать на них, слышать своих граждан.