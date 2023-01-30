Кадров нет, тепла не будет!

Вовремя передумали

Морозный декабрь доставил коммунальщикам и их потребителям немало головной боли. «Первая ласточка» – ситуация в Экибастузе, вслед за которой аварии на сетях водо- и теплоснабжения потянулись вереницей по всей стране. И изношенность труб – лишь верхушка айсберга проблем, накопившихся в коммунальной сфере.

2024 год обещал стать поворотным в судьбе Костанайской теплоэнергетической компании: КГП «КТЭК» планировали передать в частную собственность в рамках комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы. А вместе с ней с молотка хотели пустить и ряд других предприятий, обеспечивающих теплом Аркалык, Лисаковск, Житикару, поселки Федоровка и Кушмурун.

Ожидалось, что частник «подтянет» финансовые дела коммунальных предприятий, а заодно приведет в порядок давно устаревшие сети. Ведь бизнес, мол, знает толк в том, как заведомо убыточное производство (а при нынешних тарифах коммунальные предприятия иначе и не назовешь) сделать прибыльным и процветающим. И хотя в запасе у сторонников приватизации есть еще целый год, уже сегодня ясно: «счастья» для костанайских ТЭК не предвидится.

После ЧП в Экибастузе от этой идеи быстренько отказались, исключив из плана приватизации все коммунальные предприя­тия. К тому же подобный опыт уже имеется в самой Костанайской облас­ти. В 2003-м тепловую компанию Рудного передали в частные руки, а спустя 17 лет (и, правда, только сети) все же вернули в госсобственность, но в очень плачевном состоянии.

Сегодня в городе горняков – удручающая ситуация с изношенностью труб теплоснабжения. Почти 70% сетей нуждаются в срочной модернизации. Экспе­римент то и дело аукается местным жителям. Порывы, да что там, целые аварии, случаются едва ли не каждый день с отключением от тепла от 30 до сотни домов и социальных объектов.

Кстати, ситуация могла быть еще хуже. Кто ж его знает, как вообще рудничане пережили бы нынешние морозы, если б бюджет не вкладывался в модернизацию с того момента, как сети перешли в ведение государства. А вливания эти, скажем так, громадные.

– С 2020 года на развитие теп­лоснабжения Рудного было направлено около 10 миллиардов тенге. На эти деньги произведена замена насосов, обновлен парк спецтехники, реконструировано 17,5 км теплосетей. За это время реализовано пять проектов: по одному в поселках Качар и Горняцком и три – в Рудном. Первые два завершены, остальные три – переходящие на следующий год, – пояснил руководитель управления ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Выходит, всего за два года под крылом государства в городе Рудном и ближайших поселках удалось реконструировать почти десятую часть всех теплотрасс.

Закономерный вопрос: а что же делал частник все предыдущие 17 лет, коль состояние теплосетей дошло до отметки «критично»? И вот еще что любопытно: да разве ж так можно, чтобы сети перешли в госсобственность, а сама ТЭЦ осталась в ведении частника? Всегда казалось, что это комплекс­ная структура... Но в Рудном это оказалось возможным, хотя никто не может толком объяснить, почему ТЭЦ по-прежнему находится в частной собственности.

Однако есть предположение: котельные расположены на территории комбината ССГПО, их нынешнего владельца. И все же в местном управлении ЖКХ поду­мывают, как бы поскорее определить объект в собственность государственную.

Проблемное изобилие

Нельзя сказать, что ситуация с теплоснабжением в областном центре многим лучше, чем в Рудном. По факту в городе горняков в реконструкции нуждается 121 км теплосетей, а в Костанае – 150. В общем-то, разрыв небольшой, но! Если учесть, что у ГКП «КТЭК» протяженность труб на треть больше, то станет понятно: Костанайская теплоэнергетическая компания находится в более выгодном положении.

Впрочем, и в Костанае аварии случаются довольно часто. По анализу прошлого года вышло, что трубы рвутся каждый день, а то и по два раза на дню… В среднем, в год фиксируется около 400 порывов. Изношенность сетей руководство костанайской ТЭК называет проблемой комплексной.

– Та ситуация, которая сегодня существует в плане аварий, меня никак не радует. У нас сегодня один дом отключили от отопления, вчера – 15. И дня не проходит без сюрпризов с отключениями. Почему так происходит? Из-за недостаточного технического обслуживания. Почему подошва на ботинке отвалилась? Есть только две причины: первая – они некачественные, а вторая – за обувкой никто должным образом не ухаживал. Почему? Да потому что делать это просто некому. Так и у нас. Проблема в том, что люди не идут к нам работать на мизерные зарплаты. И вот результат: в бригаде работают от двух до трех человек вместо девяти! Это я говорю о прос­тых работягах, без образования.

А если вести речь о теплоэнергетиках, то тут вообще кошмар! Реально не с кем работать! Нет профессионалов. Слесарей катастрофически не хватает, а их, чтоб вы знали, готовить нужно очень долго. Мы раньше ярмарки вакансий проводили, чтобы бедных студентов пристроить, а теперь они в нашу сторону даже не смотрят. Если кто-то и приходит, то через месяц-два убегает из-за маленьких зарплат, – обрисовал ситуацию директор ГКП «КТЭК» Виктор Шмыглов.

Точно с такими же проблемами сталкивается и другое коммунальное предприятие – горводоканал. ГКП «Костанай су» испытывает кадровый голод на протяжении последних десяти лет. Причина та же – маленькие зарплаты. Предприятие остро нуждается в специалистах рабочих профессий: электриках, водителях, тракторис­тах, слесарях, киповцах...

– Из-за нехватки электриков и киповцев мы и работаем аварийно, а ведь должны аварии предуп­реждать. Если будем вовремя делать техобслуживание, это обеспечит стабильную работу оборудования, что, в свою очередь, снизит количество технологических сбоев. А у нас сегодня вместо 14 электриков работают всего трое. Так вот они только и занимаются тем, что экстренно устраняют возникающие поломки, – пояснил директор ГКП «Костанай су» Казбек Шалабаев.

Ситуация с изношенностью сетей водоснабжения в Костанае, как и в Рудном, тоже весьма непростая. В замене нуждается 79% старых труб. Но руководство КГП «Костанай су» говорит, что предприятие работает стабильно. Конечно, порывы случаются, но бывали, мол, и похуже времена.

Самым непростым оказался 2007-й, когда в городе было зафиксировано 717 аварий на водопроводах. Сейчас их количество достигает чуть более 200 (речь о порывах с земляными раскопками). А все благодаря денежным вливаниям из бюджета. За пос­ледние 17 лет (в период с 2005-го по 2022 год) на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Костаная направлено около 30 млрд тенге. Но есть и обратная сторона медали. Это качество строительства.

– Еще одна большая проблема – тяга к удешевлению проектов. А ведь понятно: чем дешевле материал, тем он хуже по качеству. Возьмем, к примеру, полиэтиленовые трубы. В общем и целом они себя хорошо зарекомендовали. Но если в процессе госзакупок приобретают то, что подешевле, то понятно, чем это оборачивается. Уже сегодня мы имеем порывы на сетях, которые, по идее, должны отслужить, как минимум, 50 лет.

Для сравнения возьмем стальные трубы, которые были уложены еще в 70-х и даже 60-х годах прошлого столетия. Да, они наполовину забиты осадком, но продолжают работать, так как сделаны из добротного мате­риала. Плюс ко всему, при прокладке новых труб хромает качество работ. А в итоге страдают такие предприятия, как наше, ну и, конечно, рядовые потребители, – заключил Казбек Шалабаев.

И все же, как ни крути, без реконструкции и модернизации коммунальным предприятиям не обойтись. Только в нынешнем году горводоканал намерен вложить в четыре проекта по обновлению водопроводов до 1 млрд тенге. Это собственные средства предприятия по инвестиционной программе, заложенной в тарифную смету.

У тепловиков дела сложнее: у «КТЭК» таких денег нет.

Тариф в обмен

на инвестиции

Дело в том, что в существующей тарифной смете ГКП «КТЭК» основная статья расходов – покупка стратегических товаров: газа и воды. На эти затраты приходится около 60% всех поступ­лений, а вот инвестиционная программа, подразумевающая капитальный ремонт, реконструкцию, создание новых акти­вов и т. д., в структуре тарифа занимает только 2%.

ГКП «Костанай су» на инвес­тиционную программу тратит четверть тарифа. В общей сложности за счет инвестиционной программы с 2016-го по 2022 год на расширение, модернизацию, реконструкцию и обновление ТЭК потратила 5,6 млрд тенге, горводоканал на водоснабжение и водоотведение – 9,5 млрд тенге.

– Сказать честно, нынешний тариф не обеспечивает нормальную работу предприятия. Его хватает только для текущих расходов. К тому же только в этом году он уже четыре раза менялся в сторону уменьшения. Понимаете, только за один месяц! Он у нас и так был убыточным, а сейчас мы рабо­таем на уровне 2015 года. А тенге насколько девальвировался за это время? – разводит руками Виктор Шмыглов.

Действующий среднеотпускной тариф ГКП «КТЭК» составляет 8 409 тенге за Гкал, для населения – 4 508 тенге (дома, имеющие ОПУТ, – 4 363 тенге, без ОПУТ – 5 410 тенге). Рост для населения в сравнении с прошлым годом составил не более 9%. При этом уровень официальной годовой инфляции, согласно сведениям НБ РК, равняется 20%.

– В настоящее время ведется работа по исполнению поручения Главы государства по привлечению новых инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Данная программа предполагает снижение уровня изношенности инженерной инфраструктуры, в том числе за счет роста тарифов. Сейчас разрабатываются методы для соблюдения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, – сообщил руководитель департамента по регулированию естественных монополий Костанайской облас­ти Акан Ташпанов.

По его словам, в целях улучшения состояния сетей и качества оказания регулируемых услуг разрабатываются изменения в законодательство Казахстана. В рамках поправок предлагается, в частности, внесение трех изменений в статью 22 Закона РК «О естественных монополиях».

Планируется, к примеру, дополнение статьи основаниями для изменения ранее утвержденного тарифа до истечения срока его действия с целью повышения затрат на инвестиционную прог­рамму субъекта. Основной задачей данного изменения является снижение степени изношенности сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Еще одно изменение касается среднемесячной номинальной зарплаты одного работника по видам экономической деятельности в регионе, городе, сложившейся по данным статистики за год.

– В настоящее время мы не можем сказать, насколько изменятся тарифы. Здесь нам совместно с местными исполнительными органами необходимо комплекс­но рассчитать объемы инвестиций, которые требуются для снижения уровня изношенности коммуникаций минимум на 15%. Так, одним из вариантов будет распределение нагрузки объема инвестиций до 2029 года, в среднем по 2% в год. Данные меры позволят субъектам естественных монополий снизить износ коммунальных сетей путем увеличения ремонтных работ за счет привлечения дополнительных инвестиций. Но пока это только планы, а реалии таковы, что ежегодно Костанайская ТЭК имеет возможность реконструировать в среднем по два километра труб, а для снижения уровня изношенности нужно, как минимум, в пять-семь раз больше. К тому же, если в ближайшее время не удастся решить кадровый вопрос, то даже наличие необходимых для обновления денег кардинально ситуацию не изменит, – считает Акан Ташпанов.