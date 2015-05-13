Кадровую работу – на новый уровень Свежий выпуск 530

В работе совещания по выработке системных предложений, направленных на обеспечение проз­рачности деятельности правоохранительных органов, соблюдение этики сотрудниками и их ответственности перед гражданами, приняли участие руководители специальных правоохранительных органов и структурных подразделений Админист­рации Президента.

Были обсуждены состояние кадровой работы и принимаемые меры по повышению ее эффективнос­ти. Особое внимание уделено совершенствованию системы подбора и расстановки кадров, их профессиональному обучению и выработке стандартов этики поведения при взаимодействии с гражданами.

Кроме того, рассмотрены вопросы повышения статуса сотрудников правоохранительных органов, изменения критериев оценки их работы.

Как сообщает пресс-служба Президента, по итогам совещания государственным органам поручено внести предложения по повышению эффективности кадровой работы, этики поведения сотрудников, с учетом лучшего мирового опыта и собственной практики.