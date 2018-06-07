​Кадровые изменения

Постановлением Правительства РК Щеглова Динара Ринатовна наз­начена на должность вице-министра информации и коммуникаций РК.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в городе Семее Восточно-Казахстанской области. В 2004 году окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, в 2007-м – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, в­ ­2012-м – Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

По специальности – бакалавр менеджмента, информационных систем.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в одной из коммерчес­ких структур. В 2008–2009 годах работала консультантом представительства Всемирного банка в РК. С 2011 по 2018 год – главный менеджер, директор департамента сервисной модели информатизации, управляющий директор, советник председателя правления АО «Нацио­нальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». С января 2018 года по настоящее время занимала долж­ность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде».