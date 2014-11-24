Кадровые назначения произошли в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции

Кадровые назначения
Сегодня состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах РК под председательством руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"На заседании рассмотрены кандидатуры на руководящие должности Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Министерства внутренних дел и Комитета государственных доходов Министерства финансов", – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, глава ведомства Кайрат Кожамжаров представил 16 кандидатов на должность руководителей территориальных подразделений агентства. Это 3 работника из Администрации Президента, 3 – органов национальной безопасности, 3 – прокуратуры, 6 – финансовой полиции, 1 – Верховного суда.

Претенденты на эти должности отбирались агентством на конкурсной основе. Кандидаты помимо сдачи тестирования на знание законодательства прошли этапы по изучению их личностных компетенций, медицинскому освидетельствованию и полиграфологическому исследованию. Лица, успешно прошедшие отбор, были рекомендованы на должность руководителей территориальных подразделений агентства.

Комиссия, рассмотрев представленные кандидатуры на должности руководителей территориальных подразделений агентства, одобрила следующих кандидатов:

1) по городу Астане  – Азбергенов Дулат Байдалинович. Азбергенов Д. Б. имеет стаж работы в правоохранительных органах более 25 лет. Последние 2 года работал заведующим сектором в Совете Безопасности;

2) по городу Алматы – Утеев Шаттик Тынымбаевич. Утеев Ш. Т. более 15 лет работал на различных должностях в системе органов финансовой полиции. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін"; 

3) по Акмолинской области – Исаков Нуржан Азимханович. Исаков Н. А., государственный советник юстиции 3-го класса, на протяжении 25 лет проработал в специальных и правоохранительных органах. Последние годы работал начальником департамента Генеральной прокуратуры. Ранее награжден орденом "Құрмет"; 

4) по Актюбинской области – Сунтаев Кайрат Имятович. Сунтаев К. И. более 23 лет служил в правоохранительных органах. Последние 5 лет – инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента;

5) по Алматинской области – Потанин Сергей Александрович. Потанин С. А. имеет стаж в правоохранительных органах более 18 лет. С 2014 года являлся заместителем начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области. За образцовое выполнение служебных обязанностей награждался медалью "Ерен еңбегі үшін";

6) по Атырауской области – Ахметжанов Марат Муратович. Ахметжанов М. М., государственный советник юстиции 3-го класса. На протяжении 20 лет работал в правоохранительных органах. Последние 2 года – заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Имеет государственную награду – орден "Данқ" ІІ степени; 

7) по Восточно-Казахстанской области – Досанов Галымбек Нурмыханович, проработал более 20 лет в органах национальной безопасности. Последнее время занимал должность начальника управления в центральном аппарате Комитета национальной безопасности; 

8) по Жамбылской области – Кожабаев Максат Аманкулович. Кожабаев М. А. на протяжении 14 лет работал в органах прокуратуры, последние 2 года занимал должность начальника ДБЭКП по Кызылординской области. Имеет государственную награду – медаль "Ерлігі үшін"; 

9) по Западно-Казахстанской области – Аширбаев Адилхан Хасымханович, который более 12 лет проработал в органах национальной безопасности. Последняя занимаемая должность – начальник управления в территориальном подразделении; 

10) по Карагандинской области – Ибраимов Ержан Кебекович. Ибраимов Е. К. более 14 лет служил в правоохранительных органах. Последние годы работал заведующим отделом в Верховном суде; 

11) по Костанайской области – Усенов Данияр Бекбергенович, более 14 лет служит в органах прокуратуры. С 2012 года – заместитель начальника департамента Генеральной прокуратуры; 

12) по Кызылординской области – Карымсаков Мурат Секешевич, проработавший более 25 лет в органах национальной безопасности. Более 4 лет возглавлял управление в территориальном подразделении органов национальной безопасности; 

13) по Мангистауской области – Налибаев Максут Ибрайханович. Имеет стаж работы в правоохранительных органах более 23 лет. Последние 2 года занимал должность начальника ДБЭКП по Жамбылской области. Ранее награжден орденом "Құрмет"; 

14) по Павлодарской области – Шакенов Денис Владимирович. Шакенов Д. имеет стаж работы в правоохранительных органах более 20 лет. С 2013 года являлся начальником ДБЭКП по Павлодарской области. Имеет 2 государственные награды – орден "Құрмет" и медаль "Ерлігі үшін";

15) по Северо-Казахстанской области – Кабдула Шынгыс Кайыпулы. Кабдула Ш. К. более 15 лет работает в правоохранительных и государственных органах.  Последние годы занимал должность заведующего сектором в Администрации Президента; 

16) по Южно-Казахстанской области  – Ахметов Мурат Джамбулович, проработал более 25 лет в органах прокуратуры. Последняя занимаемая должность – заместитель прокурора Северо-Казахстанской области.

Приказом председателя Агентства вышеуказанные кандидаты назначены на соответствующие должности.

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