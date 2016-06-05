Кадровые назначения произошли в структуре МВД

В регионах Казахстана назначены новые начальники департаментов внутренних дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
Новое руководство ДВД Акмолинской области и ДВД на транспорте личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов.
Приказами министра внутренних дел РК на должность начальника ДВД Акмолинской области назначен полковник полиции Ержан Саденов, на должность начальника ДВД на транспорте – полковник полиции Аманжол Кабылов.
Марат Демеуов пожелал новым руководителям областной и транспортной полиции плодотворной работы.
Ержан Саденов родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет и Карагандинскую высшую школу КНБ РК. Работал начальником департамента МВД РК, начальником департамента внутренних дел на транспорте.
Уроженец Атырауской области Аманжол Кабылов окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. Работал начальником ДВД Мангистауской области, заместителем председателя Комитета криминальной полиции МВД. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД.
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