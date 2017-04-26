Кадровые назначения в АНК утвердил Президент РК

Кадровые назначения
Жания Уранкаева
Фото ©Калижана Оспанова/Kazpravda.kz
В ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой "Стабильность, единство, согласие – основа модернизации" Президент РК подписал распоряжение о назначении заместителей Председателя АНК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Елбасы утвердил на посты зампредов Ассамблеи кандидатуры Сергея Вишняка (член АНК, председатель Совета общественного согласия Актюбинской области и члена Совета АНК) и Абильфаса Хамедова (председателя Республиканского общественного объединения "Ассоциация азербайджанцев").

В заключение сессии Ассамблея приняла обращение, в котором отмечается, что модернизация общественного сознания является закономерной и объективно необходимой, и призвала народ Казахстана поддержать реализацию инициатив Главы государства по модернизации общественного сознания. 

Ранее Нурсултан Назарбаев высказался на тему модернизации общественного сознания.

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