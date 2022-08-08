Фото пресс-службы МВД РК
Кадровые назначения
Кадровые перестановки в девяти департаментах полиции произвел глава МВД РК

В департаментах полиции Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областях, а также города Алматы и в управлении полиции города Уральск назначены новые заместители начальников и начальник подразделения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Перед назначением министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов провел личное собеседование с каждым кандидатом.

Глава ведомства на встрече с будущими руководителями определил обязанности на новой должности и напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных Главой государства по становлению Нового Казахстана. Министр отметил, что в рамках новой стратегии развития органов внутренних дел ставка делается в первую очередь на кадры. Современный полицейский должен быть профессионалом с образцовым поведением.

По словам Марата Ахметжанова, для более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении службы, профессионального развития им принято решение при назначении на руководящие должности использовать ротацию сотрудников по принципу "центр-регион" и "регион-регион".

"Ротация сотрудников положительно повлияет на эффективность работы правоохранительных органов, способствует пересмотру решения проблем под другим углом. Этот способ работы с персоналом повышает производительность и помогает наращивать обороты. Новые профессиональные обязанности помогают улучшить опыт и раскрыть скрытый потенциал", – отметил глава МВД.

Кроме того, с целью гендерного равенства, расширения полномочия женщин в служебной деятельности на руководящие должности в органах внутренних дел будут назначаться опытные профессионалы-женщины.

В завершение встречи глава МВД пожелал полицейским успехов на службе в новой должности.

В тот же день он подписал приказ, которым назначены на должности:

– первого заместителя начальника ДП области Абай Берик Амангельды из ДП Атырауской области;

– заместителя начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков из ДП Восточно-Казахстанской области;

– заместителя начальника ДП области Абай Елдос Закимов из ДП Восточно-Казахстанской области;

– заместителя начальника ДП города Алматы Дидар Аханов, работавшего ранее начальником районного управления полиции этого подразделения;

– первого заместителя начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев из ДП Туркестанской области;

– заместителя начальника ДП Жамбылской области Нургали Касенов из центрального аппарата МВД;

– первого заместителя начальника ДП области Жетысу Жасулан Байкенов из ДП центрального аппарата МВД;

– начальника Управления полиции города Уральска ДП Западно-Казахстанской области Сагиндик Аяганов из ДП города Алматы;

– первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк из центрального аппарата МВД;

– первого заместителя начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев из центрального аппарата МВД;

– заместителя начальника ДП Туркестанской области Меруерт Абдыкадыркызы, работавшую ранее начальником управления этого подразделения;

– первого заместителя начальника ДП области Улытау Мурат Алтаев из ДП города Шымкент.

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