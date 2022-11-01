Фото: polisia.kz
Кадровые назначения

Кадровые перестановки в трёх департаментах полиции произвел глава МВД РК

Троих кандидатов на новые должности рассмотрели в МВД. Глава ведомства Марат Ахметжанов и его заместители обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества сотрудников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первым к назначению на должность заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области представили Фархада Омарова. Он работал начальником Управления аналитической работы и предварительного следствия Следственного департамента МВД.

"Я надеюсь, что на новом месте вы будете внедрять новые методы, используя весь опыт, полученный вами за годы службы", – отметил министр, обращаясь к коллеге.

Марат Ахметжанов также напомнил о замене печатного протокола хода и результатов следственных действий на видеоформат расследования и подчеркнул, что эта апробируемая сегодня в Павлодарской области идея должна постепенно внедряться в других регионах. Он поручил Фархаду Омарову внести кардинальные изменения по линии следствия в акмолинском департаменте.

Даурен Ибраев был представлен к назначению на должность заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области. Ранее он занимал должность замначальника кызылординской полиции.

"Все характеризуют вас только с положительной стороны. У вас свой подход к работе. Имеете свое видение. В Караганде ранее были случаи, когда сотрудники присваивали звания. Назначая вас заместителем начальника департамента по кадровой политике в этом регионе, я надеюсь, что вы усилите внутренний порядок, урегулируете кадровую работу. Работа в кадрах – это не только награждение, назначение или наказание. Уверен, вы сделаете Карагандинскую область образцовым регионом по кадровой политике", – сказал глава МВД.

Кайрат Абдыгалиев был представлен к назначению на должность начальника Управления полиции города Семей Департамента полиции области Абай. Ранее он работал начальником Управления криминальной полиции Департамента полиции ВКО.

Подписывая приказ о назначении, министр внутренних дел еще раз напомнил о требованиях к ним.

 

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