Кадровые решения будем принимать незамедлительно – Смаилов потребовал от министров концентрации и оперативности

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Максимальной концентрации и оперативности от членов Правительства потребовал премьер-министр РК в ходе заседания Кабмина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В текущем году мы столкнулись с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией. Это повлекло рост цен, инфляции, снижение темпов развития экономики. В 2023 году перед нами встанут новые вызовы. Поэтому от Правительства требуется максимальная концентрация на качественной реализации предвыборной программы президента и его поручений. Нам также необходимо более оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации", – отметил спикер.

Смаилов подчеркнул, что каждый министр должен гарантировать 100-процентное исполнение задач по своему направлению. А каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах.

"Я буду регулярно в рамках цифрового проектного офиса контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений главы государства. За срыв срока и низкое качество исполнения будут приниматься кадровые решения незамедлительно", – предупредил премьер-министр.