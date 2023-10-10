Кадровый вопрос Свежий выпуск 10 октября 2023 г. 0:00 0 Полина Федорова Железнодорожной отрасли Казахстана не хватает 11 тысяч работников. Процессы трансформации и тренды в транспортно-логистической сфере обсудили участники панельной сессии «Наука и кадры на транспорте», которая прошла в рамках бизнес-форума New Silk Way в Астане. Отдельное внимание здесь было уделено передовым практикам и проблемам при подготовке специалистов, а также вопросам, касающимся развития транспортно-логистической науки. Эксперты рассказали об оценке, компетенции, навыках и квалификации работников транспорта. Кроме того, была рассмотрена международная практика, использующаяся при подготовке высококвалифицированных специалистов. Директор по управлению персоналом национальной компании «ҚТЖ» Сауле Истлеева отметила, что железные дороги – один из самых больших работодателей в Центральной Азии. – Здесь огромный охват фронтовых должностей, – отметила Сауле Машуровна. – Мы проводим пересборку компетенции. Большая часть корпоративных программ развития рассчитана на безопасность. Каждые два-три года нам нужны новые знания. По ее словам, железные дороги Казахстана нуждаются в квалифицированных кадрах. Сейчас потребность отрасли составляет 11 тысяч человек. Со временем она будет только расти, считает Сауле Истлеева.