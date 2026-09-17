Кадры для атомной энергетики: инвестиция в знания, компетенции и будущее Казахстана

Когда мы говорим о развитии атомной энергетики Казахстана, чаще всего речь идет о технологиях, строительстве, оборудовании и будущей инфраструктуре. Однако за любым сложным технологическим проектом всегда стоят люди. Без квалифицированных инженеров, физиков, энергетиков, специалистов по радиационной и промышленной безопасности, ученых, строителей и др. невозможно обеспечить надежное развитие атомной отрасли. Именно поэтому подготовка кадров сегодня является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере мирного использования атомной энергии.

Атомная энергетика относится к наиболее наукоемким и технологически сложным отраслям. Она требует глубоких знаний в области физики, энергетики, инженерии, материаловедения, химии, информационных технологий и других дисциплин. При этом современный специалист атомной отрасли должен обладать не только фундаментальными знаниями, но и практическими навыками, понимать требования ядерной и радиационной безопасности, уметь работать с современным оборудованием и применять международные стандарты.

В Казахстане для этого уже сформирована серьезная образовательная и научная база. Подготовка специалистов ведется в ведущих отечественных университетах, в том числе в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева, КазНУ имени аль-Фараби, Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, Алматинском университете энергетики и связи имени Г. Даукеева и других вузах. Необходимо отметить, что с 2000 года в казахстанских вузах было подготовлено более 4,5 тысячи специалистов в области ядерной и атомной энергетики.

Большое значение имеет и научная инфраструктура страны. Институт ядерной физики и Национальный ядерный центр Казахстана на протяжении многих лет формируют научные компетенции и позволяют студентам и молодым специалистам получать практический опыт. На базе научных организаций реализуются исследовательские проекты, дипломные работы и стажировки по направлениям ядерной и радиационной безопасности, реакторных технологий, неразрушающего контроля и радиационного мониторинга. Именно такое сочетание университетского образования и практической подготовки позволяет сформировать специалиста, готового работать с реальными технологическими задачами.

При этом кадровая система должна развиваться с учетом международного опыта. Казахстан является членом Международного агентства по атомной энергии и сотрудничает с государствами, имеющими развитую атомную инфраструктуру. Международное сотрудничество дает возможность студентам, ученым и специалистам участвовать в образовательных и исследовательских программах, проходить стажировки, знакомиться с современными технологиями и перенимать лучшие практики.

Особое значение в этом направлении приобретает программа международной стипендии «Болашак». С 2026 года для работников атомной отрасли введена отдельная категория, в рамках которой ежегодно предусматривается 20 стипендий по программам магистратуры, докторантуры и стажировок. Это новый инструмент целевой подготовки кадров, который позволит казахстанским специалистам получать образование и профессиональный опыт в зарубежных университетах, научных центрах и профильных организациях. Возможности международной подготовки также включают стажировки в международных организациях, в том числе в МАГАТЭ.

При этом важно понимать, что 20 стипендий для атомной отрасли - это специальная ежегодная квота внутри системы «Болашак», а не общее количество грантов для всех студентов, желающих связать свое образование с атомной энергетикой. В 2026 году общая квота программы «Болашак» составляет 635 стипендий, из которых 400 предусмотрены для магистратуры, 50 - для докторантуры, 165 - для профессиональных стажировок и 20 - для бакалавриата по отдельной категории. Кроме того, в рамках программы «Научные стажировки» в 2026 году предусмотрено отдельно еще 250 мест для казахстанских ученых.Для молодых специалистов это дает нескольковозможностей для обучения и развития.

Одновременно мы работаем над тем, чтобы сама система подготовки кадров была максимально связана с реальными потребностями атомной отрасли. В рамках Комплексного плана по подготовке кадров предусматриваются долгосрочное кадровое планирование, разработка и актуализация профессиональных стандартов, адаптация образовательных программ с учетом потребностей отрасли и рекомендаций МАГАТЭ, развитие двудипломных программ с зарубежными университетами, а также усиление профориентационной работы.

Сегодня перед нами стоит задача не просто увеличить количество выпускников профильных специальностей. Наша цель сформировать национальную кадровую систему, в которой образование, наука, практика и международный опыт дополняют друг друга. Студент должен иметь возможность получить фундаментальные знания в казахстанском университете, приобрести практические навыки на научной или производственной базе, затем при необходимости пройти обучение или стажировку за рубежом и применить полученные компетенции уже в Казахстане.

Как уже было отмечено выше, у Казахстана уже есть необходимая основа для формирования такой команды: университеты, научные организации, накопленный кадровый потенциал и международные партнерства. Следующий этап - объединить эти возможности в единую систему и обеспечить ее долгосрочное развитие.

Подготовка кадров для атомной энергетики-это работа не на один год и даже не на один проект. Специалисты, которых мы начинаем готовить сегодня, будут работать в отрасли десятилетиями. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы дать молодым казахстанцам не только возможность получить востребованную профессию, но и выстроить полноценную профессиональную траекторию - от университетской аудитории и лаборатории до международной стажировки и работы на объектах атомной энергетики.

Именно от качества этой подготовки будет зависеть способность Казахстана самостоятельно развивать атомную отрасль, обеспечивать высокий уровень безопасности и формировать собственные инженерные, научные и технологические компетенции на долгосрочную перспективу.