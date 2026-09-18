Кадры для ИИ: как меняется модель образования в Казахстане

В Казахстане формируется система массового освоения ИИ, охватывающая разные возрастные и профессиональные группы – от школьников и студентов до госслужащих, специалистов и граждан, только начинающих знакомство с технологиями

Фото: пресс-служба правительства РК

Как отмечают в пресс-службе Кабмина, в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных в Посланиях, по развитию человеческого капитала и внедрению ИИ создаются образовательные программы, центры и цифровые платформы, позволяющие получать базовые навыки работы с ИИ, применять его в учебе и профессиональной деятельности, а также развивать собственные технологические решения. Параллельно формируется специализированная подготовка в сфере ИИ – от углубленного обучения студентов до исследований и подготовки специалистов нового поколения.

С учетом развития ИИ Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерство науки и высшего образования перестраивают систему подготовки кадров. В стране выстраивается сквозная система, начиная от базовой ИИ-грамотности и практического применения технологий и заканчивая технологическим предпринимательством, специализированной подготовкой и исследованиями.

Такой подход связан с изменениями на рынке труда. По данным исследования, проведенного совместно с международным аналитическим агентством Quacquarelli Symonds, около 70% профессий будут испытывать влияние ИИ, а потенциал автоматизации оценивается в 53%. В этой связи обновляются образовательные программы, развиваются ИИ-компетенции педагогов и студентов, внедряются гибкие траектории переподготовки и усиливается связь образования с потребностями бизнеса.

Бесплатные школы программирования и ИИ для всех граждан масштабированы в регионах

Для граждан, которые только начинают знакомиться с цифровыми технологиями и ИИ, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития создаются доступные образовательные форматы.

Для подростков 12-18 лет работает бесплатный центр TUMO Astana на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai. Обучение проходит по 11 направлениям, включая программирование, робототехнику, разработку игр, веб-разработку, 3D-моделирование, анимацию и генеративный ИИ. Образовательная модель сочетает самостоятельное обучение, практические воркшопы и лаборатории. На сегодня в центр поступило свыше 4,4 тыс. заявок, активно обучаются 2 376 учащихся. До конца 2026 года планируется довести охват до 5 тыс. человек.

Для граждан старше 18 лет действует Tomorrow School – бесплатная школа программирования и искусственного интеллекта, в том числе для людей без предварительного опыта в программировании. Обучение построено по принципу peer-to-peer и ориентировано на практические проекты. Основная программа длится 18 месяцев, включает более 50 проектов, специализацию и трехмесячную стажировку. С момента запуска поступило более 24,3 тыс. заявок, в отборочных бассейнах приняли участие 2,1 тыс. человек, сейчас обучение проходят 493 студента, 57 студентов уже трудоустроены в IT-сфере. В 2026 году началось масштабирование Tomorrow School в регионы: официальный старт сети был дан в 14 регионах, при этом работа по дальнейшему расширению ведется по всей стране.

Таким образом, базовый уровень подготовки охватывает разные возрастные группы: подростки получают возможность бесплатно освоить цифровые технологии и ИИ, а взрослые – приобрести практические навыки программирования и работы с ИИ, в том числе без предварительной подготовки.

Более 100 тыс. студентов прошли углубленное обучение в AI-Sana, 515 ИИ-решений уже тестируются и внедряются

Одновременно с учетом развития ИИ Министерством науки и высшего образования для повышения конкурентоспособности казахстанской системы высшего образования проводится ее трансформация. Задача в том, чтобы сделать ИИ частью подготовки специалистов независимо от выбранной профессии, а полученные знания применялись для решения конкретных задач экономики, науки и государственного управления.

Одним из ключевых инструментов этой работы является программа AI-Sana, призванная обеспечить соответствие высшего образования и подготовки кадров новым требованиям экономики, общества и рынка труда, которые формируются под влиянием ИИ. Программа выстроена как последовательный переход от базового обучения к практическому применению ИИ, предпринимательству и созданию технологических стартапов.

На сегодняшний день более 100 тыс. студентов прошли углубленное обучение в рамках AI-Sana, по итогам сертифицированного обучения получено свыше 703 тыс. сертификатов, подготовлено более 22 тыс. проектных планов ИИ-решений, 515 из них уже проходят тестирование и внедрение.

Первый этап AI-Sana был ориентирован на массовое обучение. Студенты различных специальностей получили доступ к образовательным программам Coursera, Huawei ICT Academy, Nvidia DLI и Astana Hub. Для преподавателей совместно с OpenAI внедряется ChatGPT Edu, который используется для подготовки учебных материалов, персонализации обучения и сокращения рутинной нагрузки.

Второй этап сфокусирован на применении полученных знаний на практике. Для этого использовалась образовательная платформа, разработанная специалистами с опытом работы в Стэнфордском университете, а к работе со студентами были привлечены 63 международных эксперта, в том числе представители порядка 20 венчурных фондов.

Третий этап переводит AI-Sana от образовательного проекта к формированию культуры практического применения ИИ и технологического предпринимательства в вузах. В рамках этого этапа развивается подход AI-First, то есть изначальная ориентация образовательных, научных и административных процессов на использование ИИ. Студенты используют ИИ для решения профессиональных задач в инженерии, медицине, финансах, энергетике, государственном управлении и других сферах. В университетах проводятся хакатоны, форумы, конкурсы и кейс-чемпионаты, открываются ИИ-лаборатории, кафедры и центры.

Четвертый этап предусматривает вывод перспективных студенческих разработок на уровень технологических стартапов. Для этого планируется использовать инфраструктуру Astana Hub и Alem.AI, оператором направления определен QazInnovations. На завершающем этапе предполагается вывести на уровень стартапов 1,5 тыс. студенческих команд.

На сегодня завершены два из четырех этапов AI-Sana. Третий этап планируется запустить в октябре 2026 года, четвертый – в 2027 году. Таким образом, уже сформирован массовый контур ИИ-компетенций и накоплена база прикладных студенческих разработок, а следующим шагом станет их дальнейшее развитие в технологические проекты и стартапы.

Три направления исследований объединяет AI Research Hub в новом университете по ИИ

Вместе с тем, если AI-Sana формирует массовые ИИ-компетенции среди студентов и помогает применять их для решения прикладных задач, то следующим уровнем становится специализированная подготовка специалистов и проведение исследований в сфере искусственного интеллекта. Именно для этого по поручению Главы государства создан Qazaq AI Research University – специализированный университет, ориентированный на подготовку специалистов в области ИИ, машинного обучения, цифровых технологий, анализа данных и технологического предпринимательства, а также на развитие научных исследований.

Образовательная модель QAIRU построена по принципу AI+X: фундаментальная подготовка в области ИИ сочетается с прикладной специализацией в конкретной отрасли. Такой подход позволяет готовить специалистов для инженерии, медицины, финансов, энергетики, государственного управления и других сфер. Университет одновременно объединяет обучение, исследования и взаимодействие с международными академическими и технологическими партнерами.

С 1 сентября 2026 года в QAIRU запущены бакалаврские программы Artificial Intelligence and Machine Learning и Physical AI, а также магистерские программы AI+X в финансах, энергетике, медицине, государственном управлении и индустриальных системах. Сегодня в университете обучаются 525 человек, в том числе 388 студентов бакалавриата, 32 магистранта и 105 слушателей MBA AI+X из национальных компаний. Из студентов бакалавриата 294 обучаются по государственным грантам.

На базе QAIRU формируется научно-исследовательская инфраструктура. AI Core Center занимается машинным обучением, обработкой естественного языка, большими языковыми моделями и компьютерным зрением; Robotics and Intelligent Systems Lab — автономной робототехникой и интеллектуальными системами; Applied AI Center – прикладным ИИ для Smart City, FinTech, GovTech, медицины, промышленности и аграрного сектора.

Отдельное направление – AI Research Hub, который объединит исследования в области фундаментальных ИИ-моделей и алгоритмов, робототехники и автономных систем, а также прикладных решений для Smart City, GovTech и FinTech. Университет также развивает партнерства с Huawei, Lenovo, Samsung, Google, Yalong Education, Unitree Robotics и национальными компаниями для интеграции отраслевых задач в образовательные программы. В дальнейшем успешные решения, апробированные в QAIRU, планируется внедрять и в других вузах страны.

QAIRU является первым в Казахстане и Центральной Азии AI-Enabled University, где ИИ встраивают в обучение, исследования и управление университетом. Основой цифровой среды станет платформа QAIRU OS. Она объединит цифровые профили студентов, персональные ИИ-ассистенты, индивидуальные образовательные траектории, академическую аналитику и автоматизацию административных процессов. Платформа также будет интегрирована с инфраструктурой кампуса, а университет получит доступ к национальным ИИ-ресурсам – суперкомпьютерным мощностям, alem.cloud, AlemLLM и кластеру Alem.ai.

Опыт региональных вузов: Auezov AI First объединяет ИИ-проекты университета

Параллельно принцип AI-First внедряется непосредственно в региональных университетах. Одним из примеров выступает инициатива Auezov AI First в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова, которая объединяет использование ИИ в обучении, исследованиях и управлении университетом.

В рамках экосистемы уже работают ИИ-боты для студентов и абитуриентов, сервисы автоматизации документооборота, управления социальными сетями и учета посещаемости.

Отдельное направление связано с развитием ИИ-компетенций студентов. В рамках программы AI Sana базовый курс завершили 21 194 обучающихся, на второй этап перешли 8 685 студентов. В проектном треке тестирование прошли 7 792 человека, из них 3 791 вошли в число 100 тыс. отобранных участников программы. Дополнительно 1 200 студентов зарегистрировались на Coursera и получили 2 031 сертификат.

Дальнейшее развитие Auezov AI First предусматривает запуск новых интеллектуальных сервисов и расширение применения ИИ в образовательных, научных и административных процессах университета.

55 тыс. госслужащих уже прошли обучение по программе AI Qyzmet

Отдельным направлением является развитие ИИ-компетенций государственного аппарата. Для этого реализуется программа AI Qyzmet, направленная на освоение основ искусственного интеллекта и его применение в повседневной деятельности государственных органов.

Курс охватывает практические сценарии использования ИИ государственными служащими: планирование, обработку информации, подготовку презентаций, принятие решений, автоматизацию задач и публичные выступления. Обучение проходит в формате коротких пятиминутных видеолекций и включает шесть модулей и 32 лекции общей продолжительностью около 3,5 академических часов. Программа доступна на казахском и русском языках и размещена на платформе Astana Hub.

Обучение по программе AI Qyzmet уже прошли порядка 55 тыс. госслужащих. Основная задача – сформировать культуру работы с данными и сделать ИИ ежедневным рабочим инструментом государственного служащего.

Таким образом, Правительством во исполнение поручений Главы государства последовательно ведется работа по массовому освоению ИИ. ИИ становится доступным для разных возрастных и профессиональных групп, формируется специализированная среда для подготовки профессиональных AI-кадров и развития исследований и постепенно становится не только профессиональным навыком, но и частью повседневного обучения и работы граждан.