​Кадры для индустриализации

Об этом вчера на брифинге, состоявшемся в региональном филиале Службы центральных коммуникаций, сообщила заведующая отделом областного управления образования Рахия Асанова. Вместе с тем для развития профессионального образования по шести отраслям сформированы базовые колледжи, включая туризм, оказание услуг швейного и пищевого производства, транспорта, строительства, энергетики и сельского хозяйства.

Для увеличения практичес­кой составляющей учебного процесса в колледжах проводится пилотный проект по внедрению «Дорожной карты дуального обучения». В нее включено 94 предприятия и 28 колледжей. 1 347 студентов получили возможность заниматься по дуальной системе. В учебных планах объем прак­тических занятий увеличен до 60%.

В прошлом учебном году пять колледжей области получили гранты в размере 285 млн тенге на улучшение материально-технической базы и разработку модульных программ по новым специальностям. Подписаны договоры о передаче под шефство предприятий трех колледжей. В рамках шефской опеки созданы попечительские советы, таким образом предприятия участвуют в координации работы учебных заведений.

На этот учебный год выделено 7 726 мест для обучения на бесплатной основе. Почти 30% из них приходится на сферу обслуживания, 17,8% – на сельское хозяйство, 16,1% – на техническую сферу и 14,1% – на строительную индустрию. В прошлом году от общего числа выпускников колледжей были трудоустрое­ны 91,6%. В позапрошлом году этот показатель был на уровне 89%.

Р. Асанова сообщила, что совместно с Палатой предпринимателей открыт учебный центр при АО «Химфарм» в рамках Фармацевтического кластера ЮКО, в котором планируется подготовка кад­ров для фарминдустрии. В 60 колледжах и 109 школах области созданы профориентационные кабинеты, в которых размещена информация о предприятиях, данные о рынке труда и учебных заведениях, в которых можно получить профессионально-техническое образование. Также в 35 школах запущен факультативный предмет «Основы профессио­нального самоопределения школьников» для учащихся 8–11 классов.