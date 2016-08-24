​Кадры для модернизации

Так считает ректор КарГТУ, лауреат Государственной премии, академик НАН РК Арстан Газалиев, предъявляя следующие аргументы. Инновационное развитие, переход к более высоким технологическим укладам, изменяющийся рынок труда диктуют постоянное развитие профессиональных навыков и компетенций работника. Если раньше работодатели руководствовались квалификационными справочниками, то ныне это бесполезное занятие. В них либо нет новых профессий, либо их описания не соответствуют действительности. Да и не дают никакие справочники полного представления о том, что должен знать и уметь работник, чтобы считаться профессионалом.

– Вот чем обусловлена потребность изменений в действующей системе квалификаций. Назрела объективная необходимость замены Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих системой профессиональных стандартов, – говорит ректор КарГТУ.

Для чего в мире существуют профессиональные стандарты? Ответ на этот вопрос знают все: для повышения качества подготовки, удовлетворения потребностей современного производства в специалистах заданного профиля и уровня квалификации. И работодателю профессиональный стандарт нужен как легитимная основа конкретным требованиям, предъявляемым к работнику при выполнении функций с учетом специфики организации.

По мнению академика, применение профессиональных стандартов позволит компаниям перейти к принципу оплаты квалификации, необходимой для выполнения регламентированных трудовых функций, достижения установленных норм и результатов труда. Отправной точкой в разработке профессионального эталона служит рынок труда как лакмусовая бумажка, показывающая реальную потребность в конкретных специалистах. Такая информация закладывает основное содержание квалификационного мерила. По мере разработки образчик становится тем профессиональным минимумом, которому должны соответствовать все работники и руководители той или иной отрасли. Предприятия и организации могут использовать его для создания корпоративных стандартов, найма или аттестации работников.

Профстандарты, подтвердил А. Газалиев, служат также формированию образовательных программ, в том числе обучению на предприятиях, сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, решению весьма широкого круга задач в управлении персоналом. КарГТУ как базовый вуз в подготовке кадров для реализации проектов ГПИИР-2 и республиканское учебно-методическое объединение, охватывающее 27 специальностей, предложили свои разработки по наиболее актуальным техническим направлениям – «Геология», «Металлургия», «Горное дело», «Машиностроение», «Электроэнергетика», «Транспорт и транспортная техника», «Информационно-коммуникационные технологии» по 5–8 уровням квалификаций.

А для совместной деятельности с НПП «Атамекен» работодатели организовали на базе университета управление проектов стандартов, которые согласовываются на уровне профессиональных ассоциаций страны и региона. В них использован уникальный опыт коллективной с предприятиями учебно-научно-производственного клас­тера «Корпоративный университет» разработки образовательных госстандартов, типовых и новых программ, учебников, действующих технических регламентов.

– Это важная для повышения конкурентоспособности Казахстана задача, – считает академик Газалиев. – И в ее решении необходима подлинная интеграция науки, образования и производства.