Кадры для нефтехимии

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Али АБИШЕВ, ректор Атырауского университета нефти и газа
За это время наша страна стала успешным государством, которое утвердилось в качестве самостоятельного и равноправного игрока на международной политической арене. Произошли качественные изменения в области экономической и социальной политики. По всем показателям обеспечен положительный рост.

Оглядываясь назад, мы видим, какие преобразования произошли в сфере образования и, в частности, в высшей школе, которая ориентирована на реализацию стратегических приоритетов развития Казахстана. В новой экономической политике вузам отведена особая роль. К примеру, наш университет по Государственной программе индустриально-инновационного развития будет готовить кадры для нефтехимии.

В своем выступлении Глава государства обратился не только к прошлому, но и к будущему, в котором предстоит жить и творить нынешней молодежи. От способностей, талантов, умений, знаний и компетенций молодых казахстанцев зависит то, насколько успешным будет завтрашнее положение республики. Наша же задача – способствовать передаче опыта и воспитанию гармоничной личности, что соответствует программным установкам Лидера нации.

Потенциал отечественной высшей школы растет, с каждым годом мы приближаемся к меж­дународным стандартам подготовки кадров. Уже сегодня наши вузы стали равными партнерами ведущих университетов мира, мы разрабатываем вместе учебные программы, реализуем совместные научные проекты, внедряем программы получения двух дипломов.

Президент сказал о следующих 25 годах развития государства, и, думаю, они будут периодом вхож­дения Казахстана в число ведущих государств мира, в том числе по качеству подготовки кадров.

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