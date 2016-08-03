​Кадры для нефтянки

– Идеология мировой сферы образования подразумевает постоянное обучение на протяжении всей жизни человека, так как меняются и развиваются экономика, технологии, бизнес и науки. Современному человеку необходимо получать новые специальности или же углубленно изучать уже имеющиеся навыки, повышать профессиональный уровень, – считает А. Абишев.

Он отметил, что университет – это не только бакалавриат, это еще магистратура и докторантура, а также переподготовка, повышение квалификации и стажировка.

Преподавание в университете ведется на трех языках – казахском, русском и английском. Для студентов открыты бесплатные курсы английского, итальянского, китайского и русского языков. В рамках международного сотрудничества в прошлом году заключены договоры с российскими университетами в Москве, Уфе, Челябинске и Омске. Кроме того, налажены связи с университетами в Азербайджане, Китае, Италии, Франции и США.