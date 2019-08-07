​Кадры для региона

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Серик Кабдулов

Как сообщили в областном управлении образования, гранты за счет средств местного бюджета присуждаются на конкурсной основе с учетом потребности области в кадрах для обу­чения в вузах по конкретным специальностям. В нынешнем году гранты выделяются по специальностям в сфере образования, здравоохранения, ветеринарии, рыбного хозяйства, религиоведения, государственного аудита, информационных технологий и др.

Отметим, что в Атырауской области в 2017 году студенты впервые получили возможность учиться в высших учебных заведениях за счет местного бюджета. Всего было выделено 222 образовательных гранта, в их числе 178 на педагогические и 35 на медицинские специальности и 9 – на ветеринарию.

В 2018 году уже 230 молодых людей получили возможность обу­чаться в вузах за счет местного бюджета. Среди них 149 – на педагогических специальнос­тях, 56 – на медицинских, 9 – в отрас­ли сельского хозяйства, 2 – в сфере технологии и дизайна продукции легкой промышленности и 14 – в области автоматизации и управления. Кроме того, 16 студентов стали обладателями образовательных грантов по подготовке магистров в рамках Программы развития экономики региона и Управления землепользования. Также в текущем году Правительством на 2019/20 учебный год выделено 220 дополнительных образовательных грантов для детей из многодетных семей и получателей адрес­ной социальной помощи.

Присуждение образовательных грантов осуществляется местными исполнительными органами в соответствии с Правилами присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степеней бакалавра или магистра.

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