Кадры для завода Свежий выпуск 679 Женис БАЙТУРИН

Предприятию больше 75 лет. Территория завода составляет 370 тыс. квадратных метров, в том числе производственные площади занимают около 53 тыс. квадратных метров. Основной вид деятельности АО – ремонт самолетов АН-2, ЯК-18Т, вертолетов МИ-2, двигателей АШ-62...

Чтобы помочь предприятию, в объединении наметили план действий по подбору и закреплению за заводом учебного заведения, где готовят рабочие кадры данного профиля. Кроме того, предприятие будет включено в Дорожную карту дуального обучения. По словам эксперта палаты Венеры Шавкиловой, работа в таком тесном контакте с предприятием позволит решить вопросы трудоустройства выпускников и квалифицированных кадров.



