​Кадры решают все

Участники республиканского семинара были едины во мнении: программный документ «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – это практическая доктрина развития конкурентоспособного общества. Эта новая программа берет на себя историческую, государственную, глобальную ответственность за формирование совершенно иного подхода не только к выстраиванию государственной системы управления и экономики, но и к инвестированию в человеческий капитал.

– В Послании Президента вопросу развития конкурентоспособного личностного и профессионального ресурса отводится огромное место, – говорит кандидат исторических наук Куляйша Актаева. – Я постоянно задумываюсь, насколько конкурентоспособность Казахстана в глобальной системе модернизации техногенных процессов обеспечена человеческим капиталом. Около сорока лет назад нам, студентам, говорили о важности всемерной подготовки к постиндустриальной эпохе. Мир развивается стремительно. Многое уже сделано, но впереди нас ждут новые вызовы, быть готовыми к которым нас побуждает Глава государства в своем программном документе. А это невозможно без реформ в области образования и подготовки кадров, способных завтра конкурировать на мировом рынке.

Говоря о человеческом капитале, по мнению доктора философских наук Газиза Телебаева, необходимо обратить внимание на развитие предпринимательских инициатив.

– В своем обращении Президент страны указывает на важность мер, способствующих увеличению числа казахстанцев, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Глава государства ставит задачу – четверть внутреннего валового продукта должна приходиться именно на этот сектор. Это значит, что в стране должны быть созданы условия, поз­воляющие каждому жителю города или небольшого поселка открыть собственное дело.