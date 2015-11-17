Кадыров призвал очевидцев смертельных ДТП воздерживаться от любительских видеосъемок

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей региона воздерживаться от ведения видеосъемок ДТП со смертельным исходом и других чрезвычайных ситуаций, основанных на трагедиях людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"В последнее время после смертельных ДТП очевидцы все чаще подробно снимают все это на мобильные устройства, проявляя особое рвение в стремлении зафиксировать на камеру трупы. Порой авторы съемок стараются выхватить в кадре жертву как можно более крупным планом. Это безнравственное, кощунственное, бесчеловечное явление, которое не должно быть в нашем обществе", – цитирует Кадырова его пресс-служба.
Глава республики считает, что с такими проявлениями необходимо "как-то бороться". "Не стоит забывать и о том, что действия таких зевак с включенными видеокамерами только мешают спасать людей. Эти очевидцы путаются под ногами, отвлекают тех, кто реально хочет помочь попавшим в беду", – добавил он.
"В последнее время после смертельных ДТП очевидцы все чаще подробно снимают все это на мобильные устройства, проявляя особое рвение в стремлении зафиксировать на камеру трупы. Порой авторы съемок стараются выхватить в кадре жертву как можно более крупным планом. Это безнравственное, кощунственное, бесчеловечное явление, которое не должно быть в нашем обществе", – цитирует Кадырова его пресс-служба.
Глава республики считает, что с такими проявлениями необходимо "как-то бороться". "Не стоит забывать и о том, что действия таких зевак с включенными видеокамерами только мешают спасать людей. Эти очевидцы путаются под ногами, отвлекают тех, кто реально хочет помочь попавшим в беду", – добавил он.