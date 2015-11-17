Кадыров призвал очевидцев смертельных ДТП воздерживаться от любительских видеосъемок

Общество
Фото с сайта voxpopuli.kz
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей региона воздерживаться от ведения видеосъемок ДТП со смертельным исходом и других чрезвычайных ситуаций, основанных на трагедиях людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время после смертельных ДТП очевидцы все чаще подробно снимают все это на мобильные устройства, проявляя особое рвение в стремлении зафиксировать на камеру трупы. Порой авторы съемок стараются выхватить в кадре жертву как можно более крупным планом. Это безнравственное, кощунственное, бесчеловечное явление, которое не должно быть в нашем обществе", – цитирует Кадырова его пресс-служба.

Глава республики считает, что с такими проявлениями необходимо "как-то бороться". "Не стоит забывать и о том, что действия таких зевак с включенными видеокамерами только мешают спасать людей. Эти очевидцы путаются под ногами, отвлекают тех, кто реально хочет помочь попавшим в беду", – добавил он.

Популярное

Все
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Встречи регулярные, интерес взаимный
Равные права – сильное общество
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Гранты на подготовку кадров
Золото гребли лопатами
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Каждый кубометр на счету
Бакинский триумф Дияра Аманали
Спасительная кнопка
Павлины украсили дорожную развязку
Казахстанцы выступили в Иордании
Первые шаги в профессию
Скучать не приходится!
Новый медеплавильный завод построят в Балхаше
Маколей Калкин обсудил с Disney съемки продолжения «Один дома»
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Представители ОСДП обсудили вопросы здравоохранения с медиками Зеренды
Потребление мяса, овощей и молочной продукции увеличилось в Казахстане
Представители ОСДП провели встречу с работниками АО «КеденТрансСервис»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Дорога к звездам начинается на Земле
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Лето перемен
О вечных ценностях
Песни, объединяющие поколения
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Тайное становится явным
Курултай: логика преемственности и ответственности
Продавать напрямую, без наценок
Бектенов проверил развитие логистического потенциала в Мангистау
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай

Читайте также

Потребление мяса, овощей и молочной продукции увеличилось в…
Спасительная кнопка
Равные права – сильное общество
Конституционные гарантии семьи обсудили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]