Кадыров сообщил о решении Шойгу призывать чеченцев на военную службу

Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram, передает РБК
.
По словам Кадырова, для срочной службы в армии будут призваны около 500
жителей Чечни. Кадыров отметил, что "это сделано впервые за многие
годы". Кадыров добавил, что "далее численность призываемых будет расти".
Осенний
призыв 2014 года, в который планируется призвать в армию жителей Чечни,
начнется с 1 октября и будет проходить до 31 декабря.
Последний
раз полноценный призыв жителей Чеченской республики в российскую армию
произошел начале 1990 годов, еще до Первой чеченской войны. Призыв
попытались вернуть в 2007 году, однако тогда республиканские власти
выступили против призыва. В 2011 году Генштаб Вооруженных сил России
анонсировал проведение полноценного призыва на территории Чечни, однако в
осенний призыв 2011 года из республики вновь не было зарегистрировано ни
одного призывника.
Как комментировал подобное положение дел Александр
Хлопонин, который в 2011 году занимал пост полномочного представителя президента на Кавказе, "негативные сигналы, которые поступают о незаконных вооруженных
формированиях из республик Северного Кавказа, отталкивают заказчика
(Минобороны)".
В последнее время Кадыров активно выступал за
полноценный призыв чеченцев в армию. Как заявлял глава Чечни в августе
2014 года, "в Чечне – десятки тысяч молодых людей, готовых стать военными. Но
по непонятным никому и не озвученным никем причинам в войска их не
направляют".