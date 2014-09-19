Кадыров сообщил о решении Шойгу призывать чеченцев на военную службу

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Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram, передает РБК.

По словам Кадырова, для срочной службы в армии будут призваны около 500 жителей Чечни. Кадыров отметил, что "это сделано впервые за многие годы". Кадыров добавил, что "далее численность призываемых будет расти".

Осенний призыв 2014 года, в который планируется призвать в армию жителей Чечни, начнется с 1 октября и будет проходить до 31 декабря. Последний раз полноценный призыв жителей Чеченской республики в российскую армию произошел начале 1990 годов, еще до Первой чеченской войны. Призыв попытались вернуть в 2007 году, однако тогда республиканские власти выступили против призыва. В 2011 году Генштаб Вооруженных сил России анонсировал проведение полноценного призыва на территории Чечни, однако в осенний призыв 2011 года из республики вновь не было зарегистрировано ни одного призывника.

Как комментировал подобное положение дел Александр Хлопонин, который в 2011 году занимал пост полномочного представителя президента на Кавказе, "негативные сигналы, которые поступают о незаконных вооруженных формированиях из республик Северного Кавказа, отталкивают заказчика (Минобороны)".

В последнее время Кадыров активно выступал за полноценный призыв чеченцев в армию. Как заявлял глава Чечни в августе 2014 года, "в Чечне – десятки тысяч молодых людей, готовых стать военными. Но по непонятным никому и не озвученным никем причинам в войска их не направляют".

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