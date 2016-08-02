​Кафе с... литературным профилем

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Представьте, что в то или иное алматинское кафе (или ресторан) зашел известный писатель или поэт. И это заведение стало частью его произведений, а затем пропиталось их атмосферой, переняло характеры героев. Дальше дело за малым – дайте волю фантазии и воспользуйтесь своими умениями художника-иллюстратора! Именно такие условия мастерам кисти и карандаша предложили устроители конкурса – одна из алматинских студий праздничной полиграфии и ресторанная сеть. Рисовать можно было чем угодно и на чем угодно. Даже маркером на офисной бумаге. «Мы примем абсолютно любые работы!» – уточнили организаторы.

На творческий призыв откликнулись 49 художников. Они творили больше месяца и прислали на конкурс 104 работы в традиционных и цифровых техниках. Все иллюстраторы справились с задачей талантливо, креативно и даже аппетитно. Любуясь их картинками, сразу становится понятным, кто же из классиков «заглянул» в алматинское кафе и напитал его своими произведениями. В числе таковых оказались Эрнест Хемингуэй, Омар Хайям, Ганс Христиан Андерсен, Марк Твен, О. Генри, Льюис Кэрролл.

Самыми лучшими признаны иллюстрации пяти молодых художников: Мими Ильницкой, Дианы Ахметкалиевой, Екатерины Гузиковой-Василенко, Елены Ульяновой и Мурата Дильманова. Победителей и участников «Литературного кафе» его организаторы собрали всех вместе в одном из лучших кафе мегаполиса и вручили им денежные награды в 70 тыс. тенге, а также книги писателей, которых авторы работ «пригласили» в кафе.

– Этот конкурс мы провели для популяризации творчества казахстанских иллюстраторов, – сказала один из его организаторов Ольга Леонтьева. – Все работы, присланные в «Литературное кафе», будут напечатаны на пригласительных открытках в кафе и рестораны Алматы. Иллюстрации мы также выставим в этих заведениях на продажу, а вырученные деньги отдадим авторам. 

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