Кафедра дружбы Статьи 690 Людмила КОРИНА, Уральск

Фото Рафхата Халелова

К этому событию была приурочена международная научно-практическая конференция "Диалог и сотрудничество народов Казахстана и России на евразийском пространстве".



Как отметил на торжественной церемонии открытия кафедры аким области Нурлан Ногаев, поручение Главы государства – поставить работу ассамблеи на научную основу – своевременно и актуально. В Послании Лидер нации называет укрепление сплоченности, спокойствия и толерантности ключами к будущему Казахстана.



Заведующий кафедрой АНК Владимир Салов рассказал о намеченной программе образовательной, научно-исследовательской и методической работы. В вузе уже накоп­лен солидный опыт преподавания этнопедагогики, психологии, социо­логии и политологии. В сочетании с новыми дисциплинами он обеспечит выверенную и продуманную работу повсеместно действующих в При­уралье этнокультурных объединений и советов общественного согласия.



В конференции приняли участие ученые из Уральска, Астаны, Актобе, Костаная, Оренбурга, Самары, Челябинска и Краснодара. Речь шла о перспективах межрегионального сотрудничества, общности истории и культуры, возможностях интеграции и взаимодействия в условиях Евразийского экономического союза. Как заверил ректор университета Асхат Имангалиев, по материалам конференции будет издан сборник материалов, который станет хорошим подспорьем в организации методического и научного сопровождения деятельности АНК.



Достигнутые на встрече договоренности закреплены в меморандумах, заключенных между ассамблеей ЗКО и ЗКГУ, ассамблеями Приуралья и Оренбуржья, факультетом истории и права ЗКГУ и НИИ истории и этнографии Оренбургского государственного университета. Партнерство в новом, более тесном формате ЕАЭС, считают участники конференции, позволит внести весомый вклад в укрепление дружбы, мира и стабильности по обе стороны казахстанско-российской границы.