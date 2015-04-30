Кафедры АНК планируется открыть во всех вузах Казахстана

Кафедры Ассамблеи народа Казахстана планируется открыть во всех высших учебных заведениях Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК заявил член АНК, заведующий кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Льва Гумилева Анатолий Башмаков, передает Kazpravda.kz.



"Первая кафедра АНК была открыта в Евразийском национальном университете не потому, что он находится в столице, или из-за того, что он национальный. Это было сделано потому, что он носит имя великого русского тюрколога Льва Гумилева. Его теория пассионарности и комплементарности во многом пересекается с политикой толерантности, мира и согласия, которая проводится Президентом у нас в Казахстане", – отметил Анатолий Башмаков.



На данный момент, рассказал он, по всей стране действуют 14 подобных кафедр. Их цель – развитие идей толерантности и межкультурного диалога в регионах Казахстана.



"У кафедр АНК три главные задачи: осуществление общественно-политической работы, образовательная деятельность и обеспечение научной поддержки проектам Ассамблеи народа Казахстана", –сообщил Башмаков.



Наряду с этим действует Ассоциация молодых историков Казахстана, которая активно оказывает научное сопровождение работе кафедр АНК во всех регионах.



"Таким образом, Ассамблея народа Казахстана задействована не только в социально-политической, но и образовательной сфере, что значительно повышает потенциал организации и эффективность ее работы", – подчеркнул Башмаков.

