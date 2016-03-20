Как алматинцы отметили "Час Земли"

Алматинцы провели всемирную экологическую акцию "Час Земли" на свежем воздухе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на исполнительного директора по Алматы Фонда Земли "Устойчивое развитие" Жанар Самбетову.
Каждый год в рамках акции в крупных городах мира на час отключают подсветку зданий. Казахстан уже не первый год принимает участие в мероприятии.
Так, в южной столице Казахстана с 20.30 до 21.30 была выключена внешняя подсветка здания акимата города, зданий на площади Республики, парка Кок-тобе, международных трамплинов "Сункар", эту акцию поддержали и многие компании, такие как ТРЦ "Алмалы", Beeline Kazakhstan, Fitnation, сеть магазинов "Технодом", "Халык банк" и другие.
Но алматинцы решили не ограничиваться отключением света и провели велопробег. Около 100 велосипедистов, несмотря на дождь и холод, проехали от пр. Абая, угол ул. Байтурсынова, до площади Республики, где после конкурсов и викторин был устроен флешмоб – участники встали рядом, образовав надпись "60+".
"Эту акцию в Алматы мы проводим уже не первый год, и нам приятно, что с каждым годом людей, которые задумываются об окружающей среде, становится все больше. Проводя эту акцию и отключив электричество на час, мы хотим, чтобы горожане задумались об экономии ресурсов Земли и о состоянии нашего города. Например, не все знают о том, что здания, являющиеся в Алматы достопримечательностями, ранее подсвечивались лампами "старого поколения" и потребляли много электроэнергии, но с весны 2016 для их подсветки используются энергоэффективные LED-лампы, которые даже не нагреваются и потребляют мало электричества. Сейчас улучшается работа общественного транспорта, есть метро, строятся новые велодорожки – это для того, чтобы горожане сжигали меньше бензина, отравляющего алматинский воздух. Я верю, когда-нибудь большинство алматинцев станут ездить на велосипедах", – сказал руководитель Велосообщества Казахстана Думан Капасов.
Акция прошла 19 марта в 152 странах. В ней приняли участие такие города, как: Астана, Алматы, Москва, Сидней, Афины, Рим, Нью-Йорк, Копенгаген, Чикаго, Лондон и более 7 000 других городов и более миллиарда человек.
